Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '(Kovid-19 aşısı) 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.' dedi.