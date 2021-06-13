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Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '(Kovid-19 aşısı) 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.' dedi.

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Google News - Timeturk
13.06.2021 09:23:39
Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekran Resmi 2021-06-13 09.24.50

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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