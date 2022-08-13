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Bakan Koca açıkladı, doktorların o görevine son verildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz' duyurusunu yaptı.

28 Dakika Önce
2022-08-13 23:18:08
Bakan Koca açıkladı, doktorların o görevine son verildi!

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Beyaz Reform' başlığıyla bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi:

"HEDEF YIL SONUNA KADAR HER POLİKLİNİĞE BİR SEKRETER"

Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun. .

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