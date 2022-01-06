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TIMETURK / SAĞLIK / Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı

Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.

2 Saat Önce
2022-01-06 13:38:27
Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, aşı yaptırdığı görüntülerin yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. TURKOVAC ile her birimiz gurur duymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan basın açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayımlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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