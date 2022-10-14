Bağışıklık sisteminizin çöktüğünü nasıl anlarsınız? İşte belirtileri...

Uzmanlar sık sık bağışıklığımızı güçlendirmemiz konusunda uyarılarda bulunuyor. Pandemi ile beraber bu konu çok daha önemli hale geldi. Peki bağışıklık sistemimizin çöktüğünü nasıl anlarız? Belirtileri neler?

Belki de pandemiyle birlikte hayatımıza en çok giren kelimelerden biri 'bağışıklık' oldu. Her ne kadar bunu biliyorsak da bu süreçte 'bağışıklığı güçlendirmek' en büyük amacımız haline geldi. Peki ama bağışıklığımızın ne durumda olduğunu nasıl anlayacağız?

Bağışıklık sistemimizin çöktüğünü aynaya bakıp anlamamız mümkün mü?

Vücudumuzda olanlar hakkında belirtileri nasıl çözeriz? Cildinizde ve vücudunuzda gördüğünüz belirtiler aslında bağışıklığınız hakkında bilgi veriyor.

Baş ağrısı, bilinç kararması ve belirtilen diğer semptomlar yaşam kalitemize ciddi şekilde zarar verebiliyor. Bu semptomlar stres veya uyku eksikliği ile ilişkili olabilir, ancak aynı zamanda bağışıklık sistemimizde bir işlev bozukluğunun belirtileridir (örneğin lupus veya anemi).

Cilt problemleri çok rahatsız edici olabilir. Normal ilaçlar yardımcı olmazsa, bu işaretlerin hemolitik anemi, sedef, skleroderma ve diğer bozukluklardan kaynaklanabileceğinden bir doktora gitmeyi planlayın.

Birden tüm enerjiniz tükeniyorsa...

Astımın bağışıklık sistemi bozukluklarıyla ilişkili olabileceği konusunda bazı şüpheler vardır. Bağışıklık sistemi çöktüğünde alerjik astımı etkilediği çoğu araştırmada kanıtlanmıştır. Bu semptomlar hemen hemen tüm otoimmün (Özbağışıklık) rahatsızlıkları için en yaygın olanlarıdır ve genellikle büyük bir belirtidir. Normal şeylerin daha fazla enerjinizi aldığını ve enerjinizin birden boşalttığını görebilirsiniz. Veya her şey yolunda olmasına rağmen uyuyup uyandığınızda kendini çok yorgun hissedebilirsiniz..

Zayıf kaslar ve kas ağrısı, merdiven çıkarken veya ağır şeyleri taşımak gibi gündelik faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Bu semptomlar gelip geçici olabilir veya sabit kalabilir, ancak aynı zamanda özbağışıklık, hepatit, Hashimoto hastalığı, sedef hastalığı, romatoid artrit ve diğer hastalıklardan kaynaklanabileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir işarettir.

Sindirim sorunları ve çölyak hastalığı...

Sindirim sorunları, Çölyak hastalığı, ülseratif kolit, tiroid bozuklukları ve diğerleri gibi hastalıklar bağışıklık çöküntüsü belirtileri olabilirler.

Bazı bağışıklık sistemi tiroidi etkiler. Bu organ vücudumuzda birçok metabolik işlemi kontrol eder. Aşırı hormon üretmeye veya yeterli hormon üretmeye başlamazsa, insanlar kilo alabilir veya kilo verebilir.

Haftada birkaç kez titreme oluyorsa...

”Titreme ve karıncalanma” gelip geçici ise ve ağrıya neden olmazsa ciddi semptomlar değildir. Haftada birkaç kezden fazla olursa ve diğer belirtileri fark ederseniz, bu daha ciddi sorunların bir işareti olabilir.

Bağışıklığınız saç foliküllerine saldırmaya başlarsa...

Bağışıklık sistemimiz saç foliküllerine saldırmaya başlarsa saç dökülmesine neden olur. Bu durum, derinin iltihaplanmasıyla başlar. Aynı zamanda vücudun diğer bölgelerindeki kılları da etkileyebilir. Açıklanamayan bir ateş, başka herhangi bir semptom göstermezse çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak bu tedavi edilmesi gereken en zor semptomlardan biridir. Sorun, bir ateş birçok hastalığa bağlı olabilir ve bağışıklık hastalıkları bunlardan biridir.

Bu semptomlardan herhangi birini fark ettiyseniz umutsuzluğa kapılmayın. Bunların başka sebepleri olabilir. Ancak yapmanız gereken ilk şey bir doktora gitmektir. .