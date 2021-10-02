Bağışıklığı güçlendirmenin yolu: Kış çayları

Kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlamışken, grip gibi salgın hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Peki, geçiş mevsimlerinde bünye bağışıklığını kuvvetlendirmek için hangi çaylar ne kadar tüketilmeli…