Bağırsaklarınızı bir gecede tertemiz yapan karışım

Bağırsak problemi çekenlerin mutlaka denemesi gereken bir karışım. Bir gecede tamamen bağırsaklarınız temizlenmiş olacak.

Özellikle yoğun kabızlık yaşayan, şişkinlik yaşanyalar için çok önemli bir karışım.

İşte herkesin merak ettiği bağırsak problemini çözecek o karışım;

İki yemek kaşığı yoğurdu bir kaseye koyuyoruz. Üç yemek kaşığıda olabilir burada ölçü size ait.

1 çay kaşığı toz zerdeçal ekliyoruz karışımın içerisine.

Buradaki en önemli malzeme karbonat 1 çay kaşığı karbonat yeterli olacaktır. Eğer ingiliz karbonatınız var ise onu kullanın faydası daha yüksek.

Yarım limonun suyunuda karışıma ekledikten sonra inanılmaz güzel bir etki alacağız. Malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz.

Özellikle geceleri yatmadan 2 saat önce bu karışımı tüketiyoruz. Sindirim gerçekleşmiş oluyor ve geç saatlerde birşeyler yememiş olmamız gerekiyor. Yemek yedikten 2 saat sonra yatmadan ise 2 saat önce karışımı tüketmemiz gerekiyor.

Kasede karışımımızın köpürdüğünü göreceksiniz işte bağırsağımızın içerisinde de bu şekilde köpürüp güzel bir temizlik yapacak. .