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TIMETURK / SAĞLIK / Bağırsak kanserinin erkeklerde daha sık görülmesinin nedenleri

Bağırsak kanserinin erkeklerde daha sık görülmesinin nedenleri

Bağırsak kanseri dünya genelinde en fazla görülen kanser türlerinden biri. Peki bağırsak kanseri kadınlara göre erkeklerde neden daha sık görülür?

41 Dakika Önce
2021-10-22 15:58:07
Bağırsak kanserinin erkeklerde daha sık görülmesinin nedenleri

Aynı şeyin insanlar için de geçerli olup olmadığını bulmak isteyen Alman bilim insanları, yaşları 55'le 79 arasında değişen 16.000 kadar kadın ve erkeğin verilerini incelediler. Bu analizler sırasında ailedeki bağırsak kanseri geçmişi, diyabet, daha önceleri yapılan kolonoskopi, aspirin ve statin kullanımı, sigara içimi, alkol tüketimi, beden kitle endeksi, beden boyu, sportif etkinlik, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi, meyve, sebze ve tam tahıl tüketimi ve kadınlarda hormon takviyesi gibi faktörler dikkate alındı.

Kolonoskopi sırasında 141 erkekte (yüzde 1,8) ve 78 kadında (yüze 1) bağırsak kanser görüldü. 1.049 erkekte (yüzde13,4) ve 5921 kadında (yüzde 7,2) ileri derecede Adenom tespit edildi. Bu genelde iyi huylu bir tümör olsa da kanserin bir ön aşaması da olabiliyor. Hem bağırsak kanseri hem de ileri derecede Adenom tespit edilen erkek sayısı neredeyse kadınların iki katıydı.

Erkekler genelde diyabet hastasıydı, daha çok sigara içiyor ve daha fazla alkol tüketiyorlardı. Ayrıca daha şişman oldukları gibi daha az spor yapıyor ve daha sağlıksız besleniyorlardı. Tüm bu faktörler, yaşa göre ayarlandığında erkekler için daha fazla olan riskin yüzde 47'lik kısmını açıklayabilir. Ancak bu aynı zamanda erkeklerde görülen fazla riskin diğer yarısının nedenlerinin henüz bilinmediği anlamına geliyor.

Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni belki de şimdiye dek pek önemsenmeyen bir dişilik hormonu olabilir. Hormon takviyesi almayan kadınlar ve erkekler arasındaki kanser riski farkı o kadar büyük değil. Bu da bağırsak kanserinde hormonların önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Kaynak: Herkesebilimteknoloji-Nilgün Özbaşaran Dede

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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