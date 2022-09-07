Bağırsak enfeksiyonları tedavisinde yeni dönem! Sıfırdan insan mikrobiyomu yapıldı

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, vücutta bulunan ve yaşamı tehdit eden bağırsak enfeksiyonlarını tedavi edebilecek 119 bakteri türünü birleştirerek bir laboratuarda ilk insan mikrobiyomunu başarıyla oluşturdular

Son yıllarda yapılan önemli araştırmalar, insan sindirim sisteminde yaşayan yüzlerce bakteri türünün toplanması olan bağırsak mikrobiyomunun sinir gelişimini, kanser immünoterapilerine yanıtı ve sağlığın diğer yönlerini etkilediğini gösterdi. Bu konuda çalışan Stanford Üniversitesi araştırmacıları, farelere başarıyla nakledilen 100'den fazla bakteri türünden oluşan bir bakteri grubu oluşturarak en karmaşık ve iyi tanımlanmış sentetik mikrobiyomu inşa etmeyi başardılar.

Sarafan ChEM-H Enstitüsü Akademisyeni ve çalışmanın ilgili yazarı Michael Fischbach , “Biyoloji hakkında bildiklerimizin çoğu, karmaşık biyolojik sistemleri parça parça manipüle etme yeteneği olmasaydı, bilemezdik” dedi.

Sıfırdan bir mikrobiyom oluşturdular

Mikrobiyomdaki her hücre, molekülleri parçalayan ve oluşturan reaksiyonlar gerçekleştiren belirli bir işlevsel görev yapar. Bir mikrobiyom inşa etmek için ekibin, nihai karışımın yalnızca kararlı olduğundan, herhangi bir türün diğerlerine baskın gelmediği bir dengeyi koruyarak değil, aynı zamanda eksiksiz, doğal bir mikrobiyomun tüm eylemlerini gerçekleştirerek işlevsel olduğundan da emin olması gerekiyordu. Bireyler arasındaki doğal çeşitlilik göz önüne alındığında, sentetik topluluklarına dahil edilecek türleri seçmek de zordu; rastgele seçilen iki kişi mikrobiyal genlerinin yarısından azını paylaşıyor.

Araştırmacılar, kolonilerini en yaygın bakterilerden oluşturmaya karar verdiler ve 300'den fazla yetişkinin tam mikrobiyal genomlarını sıralamak için Ulusal Sağlık Enstitüleri girişimi olan İnsan Mikrobiyom Projesi'ne (HMP) döndüler.

Fischbach, “İnsan bağırsağında bulunan bakteri türlerinden Nuh'un Gemisini arıyorduk, neredeyse her zaman orada olanları bulmaya çalışıyorduk” dedi.