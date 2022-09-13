Ayak bakımı için püf noktalar I Tırnak bakımı püf noktalar I Ayakkabı seçimi I Diyabetik ayak yarası nasıl geçer

Kış mevsimine yaklaştığımız şu günlerde ayak ve tırnak bakımı merak edilen konular arasına girdi. Uzun saatler ayakların ayakkabı içinde kalacağı günler öncesi, ayak ve tırnak bakımı nasıl olmalı, ayakkabı nasıl seçilir, diyabetik ayak yarası nasıl geçer soruları sorulmaya başlandı

Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Erdem Türemen, ayak, tırnak bakımı, ayakkabı seçimi ve diyabetik ayak yarası konularında bilgi vererek önerilerini sıraladı.



Ayak bakımı için püf noktalar:

• Sıcak cisimlerle ve su ile temas etmeden önce sıcaklığı kontrol edin. Farkında olmadan yanıklara maruz kalabilirsiniz.

• Ayağınızı yıkamadan önce suyun sıcaklığını dirseğinizle kontrol edin.

• Her gün ayaklarınızı kontrol edin. Ayak tabanlarını kontrol için ayna kullanılabilir.

• Parmak aralarınıza bakın.

• Küçük çizgi, yara, kesik olup olmadığına bakın.

• Ayağınızın altını görebilmek için ayna kullanın.

• Ayağınızı her gün PH açısından uygun bir sabun ve ılık su ile yıkayın.



Ayak bakımı:

• Ayaklarınızı özellikle de parmak aralarınızı özenle kurulayın.

• Ayaklarınızda kuruma veya çatlama varsa tabanlarınıza ve ayağınızın üstüne nemlendirici krem sürebilirsiniz. Parmak aralarınıza sürmemeye dikkat edin.

• Eğer kesik, yara, kızarıklık, sıcaklık artışı veya hassasiyet fark ederseniz derhal doktorunuza danışın. Ayağınızda nasır varsa kendiniz müdahale etmeyin, doktorunuzdan öneri alın.



Tırnak bakımı:

• Tırnaklarınızı banyodan sonra parmak ucunuzla aynı düzeyde olacak şekilde kesin.

• Tırnağınızı derin kesmeyin.

• Tırnaklarınızın köşelerindeki derileri ve tırnak diplerinizdeki etleri kesmeyin.

• Eğer tırnaklarınızı kesmekte zorlanıyorsanız bir başka kişiden yardım alın.



Ayakkabı seçimi:

• Ayaklarınıza tam uyan ve ayak parmaklarınızı içinde hareket ettirebileceğiniz ayakkabılar alın.

• Açık burunlu ve açık topuklu ayakkabı giymekten kaçının.

• Her gün temiz ve pamuklu çorap giyin, sıkı lastikli çoraplardan kaçının.

• Çıplak ayakla gezmeyin. Giymeden önce ayakkabılarınızın içinde bir şey olmadığından emin olun. Küçük bir taş veya tabanda kıvrılma ayaklarınıza zarar verebilir.



Diyabet ekibine başvurmayı gerektiren durumlar

• Parmak aralarında kaşıntı ve akıntı

• Ayaklarda sıcaklık artışı ve kızarıklık

• Ayaklarda soğukluk ve üşüme

• Bacaklarda ağrı

• Ayaklarda ve ayak bileğinde şişme

• Topukta çatlaklar

• Tırnaklarda mantar enfeksiyonu

• Ayakkabı sürtmeleri veya darlığı nedeniyle ciltte kızarıklık ve su toplaması

• Tırnağın kesilmesi esnasında kanama olması, tırnak batması

• Ayakların ısı kaynaklarına temas etmesi sonucunda yanması

• Nasırların üzerine dokununca hassasiyet, ağrı olması ve renginin koyulaşması

• Ayakta taban çökmesi, şişlik ve şekil bozukluğu oluşması

• Renk değişikliği, morarma ve kızarıklık olması, yabancı cisim batması



Diyabetik ayak yarası olanlara öneriler:

• Mutlaka doktor takibinde olunmalı

• Önerilen antibiyotik ve diğer ilaçlar kullanılmalı

• Kan şekeri hedef değerlerde tutulmaya çalışılmalı

• Ayağın üzerine basılmamalı

• Koltuk değneği, atel, tekerlekli sandalye gibi kullanarak ayak üstüne yük verilmemeli

• İstirahat edilmeli

• Otururken ve yatarken ayak yüksekte tutulmalı

• Düzenli pansuman yapılmalı, yara temiz tutulmalı