Ayağınıza lahana sararsanız...

Spor yaparken, koşarken veya yürürken ayağımızdaki tenton ve kaslar aniden hasar görebilir ve ayak burkulması yaşayabiliriz. Hareketlerde kısıtlılık yaşatıp yaşam kalitesini oldukça fazla düşüren ayak burkulması doğal yöntemlerle geçer mi? Ayak burkulmasının belirtileri neler? Sizler için derledik...

Ayakta yumuşak dokunun hasar görüp ödem toplamasıyla oluşan fiziksel rahatsızlık ayak burkulması olarak adlandırılıyor. Spor, koşu, ağır işler gibi efor sarf edilen işler sonucunda yaşanabileceği gibi sadece yürürken bile ayak burkulması yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ayak burkulmasının temel nedenlerinden biri de kemik, kas ve dokulardaki vitamin eksikliğidir. Bu eksiklik yüzünden ayak çok kolayca burkulup hasar görebilir. Ayak burkulmasının ciddiyet dereceleri vardır.

Hafif bir eğrilmeyle oluşan ayak burkulmasında bileklerin bağları gerilir. Bölgede bir süre şişlik ve morluk yaşanır. Buz uygulanıp dinlenilirse birkaç güne iyileşir. Eğer bilekteki bağ daha sert bir hasar alıp yırtılma derecesinde genişlemişse anlık acı yaşanır. Ayağınızın üzerine basamazsınız. Hatta ayağınız kırıldı bile sanabilirsiniz. Fakat dokunduğunuzda şiddetli bir acı hissetmezsiniz. Bu derecedeki bir burkulmada doktora başvurmalısınız. En ciddi olan ise bilekteki bağların yırtılmasıdır. Basketbol, voleybol, futbol gibi spor dallarıyla ilgilenen insanların başına gelme ihtimali çok yüksektir. Bilekte ani şişme ve morluk oluşur. Çok kuvvetli bir acı yaşanır ve iyileşmesi bir ayı bulabilir.

Bilek ve ayak tabanında ağrı ve şişme, dizden ayağa kadar uyuşma, harekette kısıtlılık yaşama ve ayaktan yırtılma sesi gelmesiyle kendini belli eden ayak burkulmasına iyi gelen bazı doğal yöntemler vardır.

Buz Uygulama



Buz soğukluğuyla kan damarlarını sıkılaştırmaya yarar. Bu özelliği sayesinde ayak burkulmalarında çok iyi bir çözümdür. Bölgedeki ağrı ve şişliği azaltır. Temiz bir beze sardığınız buz torbasını yaklaşık 10 dakika bölgeye tutmalı, ağrı azalana kadar tekrarlamalısınız.

Sabunla Ovalama



Temiz bir kalıp sabun ve soğuk suyla bölgeye masaj yaparsanız yumuşak dokuda şok etkisi yaşanacağı için ağrı azalacaktır.

Soğan Yöntemi



Soğanda GPCS olarak adlandırılan peptit vardır ve bu peptit kemikleri iyileştirici etkidedir. Parçaladığınız 2 kuru soğanı 2 su bardağı zeytinyağında pişirdikten sonra temiz biz bezin içine koyup burkulan yere sararsanız şifa olacaktır.



Lahana Tedavisi



Lahananın iyileştirici özelliği vardır. Burkulan ayağa çiğ lahana yaprağı sararsanız ağrı azalacak ve daha kolay iyileşecektir. 15 dakikada bir lahana yaprağını değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.