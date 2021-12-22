Ayağınız uyuşuyorsa...

Ayak uyuşmasının pek çok farklı nedeni olabileceğini belirten uzmanlar, uyuşmanın bel bölgesinde sinir sıkışmasından, diyabete kadar çeşitli sebepleri olabileceğine dikkat çekiyor. Ayak uyuşmalarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydeden uzmanlar, öncelikle nöroloji uzmanına danışılmasını tavsiye ediyor. Özellikle diyabet hastalarının ayak uyuşmasını dikkate alması tavsiye ediliyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Numan Duman, ayak uyuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Motor güçsüzlük eşlik edebilir

Ayak uyuşmasına çeşitli şikayetlerin eşlik ettiğini belirten Numan Duman, “Eğer uyuşma bel bölgesinden kaynaklanıyorsa sinirlerin duyusal ve motor fonksiyonları olması nedeniyle duyusal semptomlara ek olarak motor güçsüzlük de eşlik edebilir. Hastanın kalça diz ayak bileği ve parmaklarında güçsüzlük hareket kısıtlığı olabilmektedir. Periferik sinir sıkışması sendromunda da hareket kısıtlanması güçsüzlük eşlik edebilmektedir.” dedi.

Diyabet hastalarında ayakta uyuşma görülebilir

Diyabetik hastaların ayaklarında da uyuşma görülebildiğini ifade eden Numan Duman, “Diyabetik hastalıklara bağlı olarak gelişen uyuşmalarda tüm diyabet komplikasyonlarını görebilmekteyiz. Bunlar trofik değişiklikler olarak bilinmektedir. Trofik değişiklik, erken dönemde kıllanma artışı, ilerleyen dönemde kıl sayısında azalma, ciltte incelme ve kuruma, tırnaklarda kalınlaşma ve kaslarda küçülme anlamına gelir.” diye konuştu.

Ortopedi uzmanı Numan Duman, terleme azlığı, kıllanma azlığı, cildin nemlenmesinde azalma, dolaşım bozuklukları, diyabetik ülser ve yaralara ilerleyen zamanlarda uyuşma semptomlarının eşlik edebileceği uyarısında bulundu.

Fizik tedavi ve ilaçla gerilemezse dikkat!

Ayak uyuşmasının tedavisinde çeşitli yöntemlerin kullanıldığını kaydeden Numan Duman, “Mekanik semptomlar yani bel ile ilgili durumlar fizik tedavi ve ilaç ile gerilemezse uygun endikasyonlar cerrahi tedavi ile rahatlatılabilir. Periferik nöropatiler sinir dekompresyon cerrahisi ile tedavi edilebilir. Metabolik nöropatiler ise glikoz regülasyonu ile kontrol altına alınabilir tüm yakınmalar için nöropatik ilaç grupları denenebilir.” diye konuştu.

Ayak uyuşması için öncelikle nöroloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydeden Numan Duman, “Nöroloji değerlendirilmesi sonrasında ilgili branşlara yönlendirme yapılmaktadır. Beyin cerrahisi, ortopedi, dahiliye ve endokrinoloji uzmanına yönlendirme yapılabilir.”dedi.

Ayak uyuşmalarının genelde nöropatik hastalık durumlarında görüldüğünü kaydeden Numan Duman, “İlk olarak bel bölgesinde omurilik daralması, bel fıtığı ya da disk hernisi akla gelmektedir. Sonrasında periferik nöropatileri örneğin peronal sinir sıkışması, tarsal tünel sendromu akla gelen ön tanılardır.” diye konuştu.

Diyabet hastalarında elde ve ayakta uyuşukluk oluşabilir

Tüm bu mekanik sorunların gözden geçirilip hastanın muayene edilmesinin ardından metabolik hastalıklara yönelmek gerektiğini ifade eden Numan Duman, “Örneğin diyabetik nöropati hastalarda eldiven çorap tarzında nöropati yapar. Hastanın elinde ve ayağında uyuşukluk hissizlik meydana gelebilir.”dedi.

Fizik tedaviye iki haftada yanıt vermeli

Ortopedi uzmanı Numan Duman, “Bel bölgesinde ya da periferik sinir sıkışmasından kaynaklanan şikayetlerin iki hafta içerisinde fizik tedavi ve medikal tedaviye yanıt vermesi beklenir. Tedaviye yanıt vermezse ya da uyuşmaya hareket kısıtlığı eşlik ederse vakit kaybetmeden cerrahi yardım almak beyin cerrahisi ya da ortopedi uzmanına başvurmak gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

Diyabetik hastalar ayak uyuşmasını dikkate almalı

Diyabetli hastalarda ayak uyuşmasının farklı sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Ortopedi uzmanı Numan Duman, şunları söyledi:

“Diyabetik hastada kronik ilerlemenin yanında ani gelişen şeker yükselmesi, hayatı tehdit edebilen diyabet koması, ayakta ülser, yara veya enfeksiyona sebebiyet verebilmektedir. Bu durumlar hasta ve yakınları tarafından dikkatle takip edilmeli rutinin dışındaki klinik tablo gözden kaçırılmamalıdır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.