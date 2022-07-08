Avrupa İlaç Kurumu'ndan tedirgin eden açıklama: Yeni bir Covid-19 dalgası başladı

Avrupa İlaç Kurumu, bugün yaptığı açıklamayla yeni bir Covid-19 dalgasının Avrupa Birliği ülkelerinde etkisini göstermeye başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde maymun çiçeği virüsünün Avrupa'da pek çok ülkede görülmeye başlamasının ardından ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü haberi gelmişti. Maalesef ki maymun çiçeğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülen Covid-19'u ise hala tam olarak atlatabilmiş değiliz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un etkisinin geçtiğini düşünsek de gelen açıklamalar hala virüsün oldukça tehlikeli bir boyutta olduğunu gösteriyor. Hepimizi pandemi sürecine sürükleyen virüsle ilgili korkutan açıklamaysa bu kez Avrupa İlaç Kurumu'ndan geldi.

Covid-19'un yeni varyantları diğer tüm varyantların yerini alacak

Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Avrupa Birliği ülkelerinin yeni bir Covid-19 dalgasından geçtiğini ancak bu kez durumun çok daha ciddi olabileceğini açıkladı. Kurumdan gelen açıklamalara göre, yeni varyantlar temmuz sonuna kadar bilinen tüm varyantlardan çok daha büyük bir etki gösterebilir. EMA, Omicron varyantının mutasyonlarının yüksek bulaşıcılık riski taşıdığını ve Avrupa Birliği ülkelerinde yeni bir Covid-19 dalgasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Bu sebeple EMA'dan gelen açıklamaların devamında aşılanmanın öneminin bir kez daha altı çizildi. Özellikle 60-79 yaş arası ve bağışıklık sistemi düşük veya tıbbi açıdan savunmasız bireylerin mutlaka ikinci doz aşılarını yaptırması gerektiği bildirildi.

Kaynak: webtekno.com