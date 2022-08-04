Avokado neye iyi gelir? Avokadolu dondurma nasıl yapılır? Avokado cilde iyi gelir mi?

Avokado neye iyi gelir, avokado cilde iyi gelir mi, avokado yaşlanmayı geciktirir mi gibi sorular sık sık merak ediliyor. Avokadonun faydaları ve farklı lezzetleri denemeyi sevenler, avokadolu dondurma nasıl yapılır diye merak edenler için de şahane bir tarifimiz var.

A, B, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin ‘avokado' için ‘mucize besin' desek yeridir. Yaşlanmayı geciktirici etkisinin yanı sıra kolesterolü düşürmesi, bağışıklığı güçlendirmesi ve kalp krizi riskini azaltması gibi sayısız faydası bulunuyor.

Çorbadan humusa, salatadan dondurmaya kadar avokado ile birbirinden farklı tarifler her mevsim ve her öğünde tüketiliyor.

Ana vatanı Orta Amerika, Meksika ve Guam olan ancak ülkemizde de başta Alanya olmak üzere birçok bölgede yetiştirilen avokadonun faydaları saymakla bitmiyor. Yaşlanmayı geciktirici besin olarak bilinen avokado, kolesterolü düşürmesinin yanı sıra bağışıklığı güçlendiriyor ve kalp krizi riskini azaltıyor.

Tok tutuyor, abeziteyi önlüyor

Sağlıklı yağlar ve bol miktarda antioksidan içeren avokado, uzun süre tok tutabilmesi ve vücudun günlük alması gereken vitamin ve enerji miktarını içinde barındırmasıyla obezite hastalığına yakalanma riskini de ciddi oranda düşürüyor. Lutein miktarının yüksek olması da katarakt sorunu yaşanmasını engelliyor.

Sancıya ve cilde de yararlı

Regl düzensizliği ve sancısı çeken kadınların da büyük yardımcısı olan avokado aynı zamanda düzenli tüketildiğinde rahim kanserine yakalanma riskini düşürebiliyor. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olmasından dolayı kilo vermeye yardımcı oluyor. Folik asit bakımından zengin bir besin olması nedeniyle hamilelik sırasında da tüketiminde fayda sağlıyor.

Başta söylediğimiz gibi, faydaları saymakla bitmeyen avokadonun en çok bilinen özelliklerinden biri de cildi pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşturması… Kollajen üretimini artıran bir besin olan avokado ile daha genç bir görünebiliyor. Peki sadece avokadonun meyvesi mi yararlı? Tabii ki hayır. Avokadonun yaprakları da bakır, magnezyum, potasyum ve fosfor açısından oldukça zengin.



Tam da bu nedenlerle avokadoyu daha fazla nasıl tüketebileceğimiz merak konusu oluyor. Yaz sıcaklıklarında farklı lezzetler denemeyi sevenler için Avokadolu Dondurma oldukça iyi bir seçenek oluyor.



Avokadolu Dondurma

Malzemeler;

*3 adet orta boy muz (dondurulmuş)

*250 gr yoğurt

*1 adet avokado

*1 adet limonun suyu

*2 yemek kaşığı bal

*1 tatlı kaşığı matcha tozu

Dışı için;

*100 gr bitter çikolata

*20 gr hindistan cevizi yağı

*Antep fıstığı (doğranmış)



Yapılışı;

*Dondurulmuş muzları oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin.

*Daha sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

*Dondurma çubuklarını dondurma kalıplarına yerleştirin ve dondurma karışımını ekleyin.

*Dondurmaları 5 saat derin dondurucuda bekletin.

*Dondurmaları servise hazırlarken çikolataları benmari usulü eritin ve içerisine hindistan cevizi yağını ekleyin.

*Servis ederken çikolata ve antep fıstığı ile süsleyin.

Tarif ve fotoğraf: Gül Can Yılmaz @guldennotlar