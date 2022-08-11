Aspirin maskesinin marifetleri! Botoks etkisi yapıyor

Ağrı kesici, ateş düşürücü özelliklerinden dolayı hepimizin ecza dolabında bulunan aspirini botoks etkisi olarak kullanmak birkaç işlem kadar kolay.

Cildinizin parlaması gençleştirmesi için aspirinin botoks etkisi özel karışımı yapmanız gerekiyor. İşte aspirinin botoks etkisi yapacak karışım;

1 adet Yumurta ve 2 adet aspirin ilk olarak Yumurtanın akıyla sarısını ayırmamız gerekiyor çünkü bu karışım için yumurtanın akı bize lazım olacak daha sonra ise 2 adet aspirini 1 çay kaşığı suda çözdüreceğiz. Aspirinler çözüldükten sonra yumurtanın akıyla aspirini karıştırıyoruz. Tamamen krem haline kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Krem haline geldikten sonra yüzümüze sürüyoruz göz altlarımıza yakın olmayacak şekilde. Yüzümüze sürdükten sonra 20 dakika bekliyoruz. 20 dakika sonrasında cildimizden ılık suyla karışımı temizliyoruz ve anında botoks etkisi gösteriyor, cildi sıkılaştırıyor.

Editörün notu: Sitemizde yer alan bu haber farklı kaynaklarda belirtilen kullanıcıların deneyimlerini yansıtmaktadır. Her bünye aynı ilaca farklı tepki gösterebilir. Dolayısıyla bu kürleri doktorunuza mutlaka danışarak uygulayın. Aksi takdirde bahse konu terkip, vücudunuzda etkileşime girer ve zarar göre bilirsiniz. .