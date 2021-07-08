Aşıda sıra hayvanlara geldi

Bir taraftan aşı bulamayan gelişmemiş ülke insanları varken diğer taraftan aşıların hayvanlara dahi yapılmakta olması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tüm dünya genelinde Covid-19 pandemisine yönelik aşılama tüm hızıyla sürerken bazı ülkeler aşılamada tedarik sorunu yaşıyor. Tedarik sorunu yaşayan ülkelerin başında ise gelişimini tamamlamamış ya da geri kalmış toplumlar bulunuyor.

Türkiye dahil, nüfusunun önemli bir bölümünü aşılayarak pandemiyi kontrol altına almaya çalışan ülkeler aşı kampanyalarıyla ilgiyi çekmeye çalışırken başka ülkelerde aşılama süreci hayvanlara kadar ulaştı.

Bir taraftan aşı bulamayan gelişmemiş ülke insanları varken diğer taraftan aşıların hayvanlara dahi yapılmakta olması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hayvanat bahçelerinde uygulanacak

Aşılama süreci sadece insanlar için değil, hayvanlar da bu kapsama alındı. Amerikan hayvanat bahçelerine 11 bin doz deneysel aşı teslimatı gerçekleştirildi. 100'den fazla tür için aşılama yönünde start verildiğine yönelik habere yer veren Le Matin'deki değerlendirmeye göre Oakland Hayvanat Bahçesi bu konuda seferber olmuş durumda.

Domuz ve primatlar da sırada

California'daki Oakland Hayvanat Bahçesi'nde geçen cuma günü sakinleri için aşı kampanyasına başladı. Kaplanlar, siyah ayılar, boz ayılar, pumas ve dağ gelincikleri iki doz ilk almak için ilk uygulama sürecine dahil edildi. Devamında şempanzeler, meyve yarasaları ve domuzlar ve primatlar aşılanacak.Toplamda 110 türün aşılanması düşünülüyor.

Aşı uygulaması, aşıyı geliştiren New Jersey'den Zoetis şirketi tarafından devreye alınmış durumda. Daha sonra,70 hayvanat bahçesi ve hayvan muhafazada uygulamanın alanı genişletilecek. Geçtiğimiz ocak ayında San Diego hayvanat bahçesinde goriller arasında tespit edilen koronavirüs vakalarının ardından aşının geliştirilmeye başlandığı yönünde haberler gündeme getirilmişti.

Dünya geneli aşı sayısı 3 milyar 250 milyon dozu geçti

Aşılama süreci ile ilgili ulusal ve uluslararası boyutta tartışmalar devam ederken aşılamanın hızı da kaydadeğer bir artış gösteriyor...

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 320 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 361 milyon 323 bin ile Hindistan, 330 milyon 600 bin ile ABD, 106 milyon 910 bin ile Brezilya, 79 milyon 80 bin ile İngiltere, 77 milyon 330 bin ile Almanya, 56 milyon 550 bin ile Fransa, 55 milyon 14 bin ile Türkiye, 53 milyon 640 bin ile İtalya, 50 milyon 870 bin ile Japonya, 47 milyon 200 bin ile Meksika, 46 milyon 340 bin ile Endonezya, 43 milyon 960 bin ile İspanya, 43 milyon 30 bin ile Rusya, 39 milyon 700 bin ile Kanada, 30 milyon 150 bin ile Polonya ve 23 milyon 300 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 250 milyon dozu geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.