Aşı yetersiz kalınca iki dozu tek doza düşürdüler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel tedarikindeki eksiklik nedeniyle iki doz yapılan oral kolera aşısını geçici olarak bir doza indirdi

DSÖ, dün yaptığı açıklamada iki dozdan tek doz oral kolera aşı uygulamasına geçişin mevcut aşı stoklarını koruyacağını ve daha fazla ülkede kolerayla mücadeleye yardımcı olacağını ifade etti.

DSÖ son zamanlarda salgınlarda ‘benzeri görülmemiş' bir artış olduğuna dikkat çekerek “Bu yılın Ocak ayından bu yana Haiti, Malavi ve Suriye de dahil olmak üzere 29 ülke, artan bir vaka yüküyle birlikte kolera vakaları bildirdi” dedi.

"Küresel aşı üretimini artırmak için acil eylem gerekiyor”

Genel uygulamada iki doz oral kolera aşısının 3 yıllık bir bağışıklık kazandırdığını ve ikinci dozun 6 ay sonra yapıldığını belirten DSÖ, bir dozluk uygulamanın bağışıklığın azalmasına ve kısalmasına yol açmasına rağmen kısa vadede koruma sağlayacağına dikkat çekti.

DSÖ aşı stoklarının son derece kısıtlı olduğunu ifade ederek “Sorunu uzun vadede hafifletmek ve küresel aşı üretimini artırmak için acil eylem gerekiyor” dedi.