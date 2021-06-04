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Aşı timleri, 2 bin 500 rakımlı yaylada

Tunceli'nin 2 bin 500 rakımlı yaylalarında geçimlerini hayvancılıkla sağlayan sürü sahipleri hastaneye gelemeyince aşı ikna timleri, harekete geçti. Ekipler, zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada çok sayıda kişiyi aşıladı.

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04.06.2021 10:27:16
Aşı timleri, 2 bin 500 rakımlı yaylada

Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık görevlileri, zorlu yolları aşarak, aşılama çalışmalarını yürütüyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Kalınkaş Yaylası'nda geçimlerini hayvancılıkla sağlayan göçerlerin hastaneye gelemediklerini öğrenen aşı timleri, hemen harekete geçti. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil aşı timleri, arazi aracıyla dağları aşıp, Kalınkaş Yaylası'na ulaştı. Yaylada yaşayanları aşılamak için dağları aşarak, geldiklerini belirten Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Ahmet Can Eroğlu, sağlık söz konusu olunca zorlukların önemi olmadığını aktardı.

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Yaylada kalanların talebi üzerine buraya geldiklerini söyleyen Eroğlu, "Tunceli Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'müzün yönlendirdiği aşı ekibi olarak bu yaylaya gelerek aşılamamızı yaptık. 2 bin 500 rakımlı bu yaylaya gelmek çok kolay olmadı. Arazi ve yol şartları çok zordu ama biz vatandaşlarımızın sağlığı için bu zorlukları umursamadık. Vatandaşlarımızın hastaneye gelmesi çok zordu gerçekten, biz engelleri aşarak buraya geldik ve aşılamayı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz, pandemi kurallarına riayet etmesidir" dedi.

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'FEDAKAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Hayvanları bırakıp, ilçe merkezindeki hastaneye gidememeleri nedeniyle sağlık ekiplerini aşı için aradıklarını söyleyen Güzel Gündoğdu (51), aşı timlerine teşekkür ederek, "Biz aslında ekiplerin geleceğini düşünmüyorduk ancak ekipler dağları aşarak bu yaylaya geldiler. Sağlık Bakanlığı'na, Tunceli Valiliği'ne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu rakımdaki yaylaya gelerek aşılamaları bizim için çok büyük bir memnuniyet. Biz hayvanlarımızdan dolayı gidemedik. Bizim hastaneye gitmemiz için çok zordu çünkü sürekli hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Sağlık merkezini aradık, onlar da aynı gün içinde buraya geldiler" diye konuştu.

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Sağlık ekiplerinin yaylaya çıkamayacağını düşündüğünü söyleyen Cemal Gündoğdu (57) ise "Biz Sağlık Müdürlüğü'nü aradık fakat geleceklerini düşünmedik. Allah devletimize zeval vermesin, bu yaylaya gelerek bize aşı yapıldı. Devletimizin tüm birimlerine ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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