Aşı karşıtı dünya şampiyonu, evinde koronayla savaşırken öldü

'Dünyanın en güçlü Belçikalısı' olarak tanınan Kickboks Dünya Şampiyonu Frederic Sinistra evinde hayatını kaybetti.

Sinistra, covid-19'a yakalandıktan sonra gönüllü olarak hastaneden taburcu olmaya ve hastalıkla evden savaşmaya karar verdi. Ancak evinde hayata veda etti. Eşi, şampiyonun koronadan ölmediğini söyledi. Ancak Sinistra, ölmeden önce sosyal ağlarda koronavirüse karşı aşılara inanmadığını ve hastalıkla evde kendi başına savaşabileceğini ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.