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Aşı karşıtı dünya şampiyonu, evinde koronayla savaşırken öldü

'Dünyanın en güçlü Belçikalısı' olarak tanınan Kickboks Dünya Şampiyonu Frederic Sinistra evinde hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-12-27 23:12:57
Aşı karşıtı dünya şampiyonu, evinde koronayla savaşırken öldü

Sinistra, covid-19'a yakalandıktan sonra gönüllü olarak hastaneden taburcu olmaya ve hastalıkla evden savaşmaya karar verdi. Ancak evinde hayata veda etti. Eşi, şampiyonun koronadan ölmediğini söyledi. Ancak Sinistra, ölmeden önce sosyal ağlarda koronavirüse karşı aşılara inanmadığını ve hastalıkla evde kendi başına savaşabileceğini ifade etmişti. Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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