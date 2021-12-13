Aşı gebeyi ve çocuğunu etkiler mi? Aşı olunan gün sigara içebilir mi?

Aşı olunan gün sigara içebilir mi? Kanser hastaları hangi aşıyı olmalı? Aşı çocukta olumsuz etki yapar mı? Aşıların varyantlara etkisi farklı mı?..gibi pek çok sorunun cevabı merak konusu

Türkiye'de de Omicron varyantı ortaya çıktı. Türkiye'de aşılama ise son hızla devam ediyor.

Halk arasında yayılan bazı bilgiler ise aşıya yönelik flu bir tablo ortaya koyuyor. Aşı olunan gün sigara içebilir mi? Kanser hastaları hangi aşıyı olmalı?

Aşı çocukta olumsuz etki yapar mı?Aşıların varyantlara etkisi farklı mı?...gibi pek çok sorunun cevabı merak konusu

Aşı çocukta olumsuz etki yapar mı?

Aşılar kısırlık yapmaz. Aşıdan sonraki aylarda, yıllarda gerçekleşecek gebeliklerden doğacak bebekler üzerinde hiçbir aşının olumsuz etkisinin olması beklenmez. Aşı hamilelere yapıldığında bile bebeğe zarar vermemektedir.

Gebe veya gebe kalmak isteyen aşılanmalı mı? Hangi aşıyı ne zaman olmalı?

Gebe veya gebe kalmak isteyenler COVID-19'a karşı aşılanmalıdır. Hiçbir aşının gelecekte gerçekleşecek bir gebelik üzerinde olumsuz etkisi yoktur.COVID-19 aşıları gebeliğin başından itibaren uygulanabilir. Ancak ilk üç ayda farklı nedenlere bağlı düşükler sıktır ve bu dönemde gerçekleşebilecek bir bebek kaybının aşıyla ilişkilendirilmemesi için aşıların gebelikten önce veya üçüncü aydan sonra yapılması tercih edilmektedir. Mevcut COVID-19 aşıları arasında gebelikte kullanıma dair en fazla veri BioNTech® aşısına ait olup güvenli olduğu gösterilmiştir. 3. aydan sonra uygulanabilir.

Kanser hastaları hangi aşıyı olmalı?

Hem Sinovac hem BioNTech kanser hastalarında güvenle uygulanabilir. Ancak BioNTech aşısı bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha yüksek oranda koruma sağladığı için tercih edilmelidir. İdeal zamanlama kemoterapi başlamadan önce aşılamanın yapılmasıdır. Ancak kemoterapinin geciktirilemeyeceği durumlarda kemoterapiden birkaç gün önce aşı yapılabilir.

Aşıların varyantlara etkisi farklı mı?

Dünya genelinde yapılan çalışmalarda hemen tüm aşıların varyantlara karşı azalmış da olsa etkileri olduğu gösterilmiştir. Mevcut aşılar arasında BioNTech aşısının varyantlara diğer aşılara kıyasla biraz daha etkili olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur.

Aşı olunan gün sigara içebilir mi?

Sigara içenlerde bazı aşılara karşı yanıtın azaldığını gösteren veriler bulunsa da aşı olunan günde sigara içilmesi aşıya karşı yanıtı ayrıca etkilemez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.