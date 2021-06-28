Artritin tedavisi var mı?

Artrit, diğer romatizmal hastalıklar gibi ağrıya, şişmeye ve harekette sınırlamalara neden olmakta.

Vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabik bir durum olarak tanımlanmaktadır Artrit.

Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilmektedir.

Neden kaynaklanmakta?

Artrit yani eklem iltihabının pek çok tipi ve pek çok nedeni bulunmaktadır, bu nedenle, artriti tek bir nedene bağlamak mümkün değildir. Artritin nedeni artrit tipine göre değişmektedir. Diğer yandan, en yaygın ve kabul gören nedenler şunlar olabilmektedir:

Yaralanma; dejeneratif artrite yol açabilmektedir.

Anormal bir metabolizma, gut ve psödoguta (yalancı gut) yol açabilmektedir.

Osteoartrit gibi kalıtımsal bir faktör sonucu oluşabilmektedir.

Lyme hastalığı gibi artrite yol açtığı bilinen enfeksiyonlar bulunmaktadır.

Lupus ve romatoid artrit gibi bağışıklık sistemi disfonksiyonu sonucu artrit oluşabilmektedir.

Çoğu artrit tipi bir dizi faktörün bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, bazen nedeni tam olarak belirtmek oldukça zordur ve ortaya çıkması önceden tahmin edilememektedir.

Hangi belirtiler var?

Belirtiler artritin tipine göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Artrit başlangıcı ve ilerleyişinin en ortak belirtisi eklemlerde meydana gelen şişme ve ağrıdır.

Diğer artrit belirtileri ise şunlardır:

Sabahın erken saatlerinde yaşanan eklem sertliği

Yorgunluk

Genel olarak iyi hissetmeme

Kilo kaybı

Hafif ateşler veya gece terlemesi

Ciltte döküntüler

Diğer yandan, bu belirtiler pek çok başka hastalığın belirtileri de olabilmektedir. Bu nedenle, ortaya çıkan belirtilerin artrit kaynaklı olduğundan emin olmakta fayda vardır

Nasıl bir tedavi uygulanmakta?

Artrit, maalesef zamanla iyileşen bir hastalık değildir. Çoğu durumda ve çoğu artrit tipinde, belirtileri tedavi etmek ve yaşam kalitesini artırmak için ilaç ve cerrahi prosedürler kullanılmakta.

Artrit belirtilerini hafifletmek için pek çok ilaç kullanılabilmektedir. Analjezikler, ağrıyı tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Diğer yandan Non Steroid antiinflamatuar ilaçlar hem ağrı hem de iltihabı tedavi edebilmektedir.Hastalığı kontrol altına almak için antiromatizmal ilaçlar ve biyolojik yanıt modifikatörleri, romatoid artrit tedavisinde birlikte kullanılan iki ilaç sınıfıdır. Bu ilaçlar vücudun bağışıklık sistemini yavaşlatarak veya bloke ederek çalışmaktadır. Kortizon gibi kortikosteroid ilaçlar ise iltihaplanmayı azaltmak ve vücudun bağışıklık sistemini inhibe etmek için kullanılmaktadır.

Ameliyat uygulaması nasıl gerçekleşiyor?

Uygulanan tedavi yöntemlerinin olumlu sonuç vermemesi durumunda, doktor aşağıdaki gibi ameliyat seçeneklerini önerebilir:Eklem hasarını düzeltme: Bazı durumlarda, eklem ağrılarını azaltmak ve fonksiyonu geliştirmek için eklem yüzeyleri yumuşatılabilir veya yeniden hizalanması sağlanabilir. Bu tür işlemler genellikle eklem üzerindeki küçük kesikler yoluyla artroskopik olarak gerçekleştirilmektedir.Hasar gören eklemi değiştirme: Bu işlemde hasar görmüş eklem çıkarılmakta ve suni bir protezle değiştirilmektedir. Genellikle değiştirilen eklemler kalça ve dizler olmaktadır.Eklemlerin kaynaştırılması (füzyon): Bilek, ayak bileği ve parmaklarda ya da daha küçük derzlerde daha sık kullanılmaktadır. Eklemdeki iki kemiğin uçları kaldırılmakta ve daha sonra ise bu iki uç birbirine sabitlenmektedir.

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