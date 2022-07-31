Armutun faydaları neler? Armutun besin değeri ve kalorisi nedir?
Armudun faydaları ve zararları neler? Armutun besin değeri ve kalorisi nedir?Gülgiller ailesinin pyrus cinsine ait, ağaç nitelikli bitki türleri ile bu türlerden bazılarının yenilebilir meyvesi armut olarak adlandırılır.Dünyada armudun yaklaşık 30 türü bulunmaktadır. Kabuklu, çekirdekli ve bol sulu olan armut meyvesinin sağlığa olan faydalarıda saymakla bitmez. Armut meyvesi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte tüm detaylar.
2022-07-31 15:11:26
Armutun Faydaları Neler?
Armut meyvesi içeriğinde bol miktarda C, A, B6 ve K vitaminleri barındırır. Potasyum, bakır, kalsiyum, magnezyum, riboflavin ve folat bakımından zengin olan armut meyvesinin faydaları şu şekilde sıralanmakta:
- Sinir sistemine iyi gelir.
- Bağırsak sağlığını destekler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kalp ve damar sağlığını korur.
- Soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı savaşır.
- Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
- Kan akışını arttırır.
- Nefes darlığına iyi gelir.
- Ateş düşürücü etkisi vardır.
- Yüksek tansiyonu dengeler.
- Kötü kolesterolü düşürür.
- Kabızlığı önler.
- Zayıflayamaya yardımcı olur.
Armutun Zararı Var Mı?
Vitamin ve minarel deposu olan armut meyvesinin sağlığa olan faydalarını yanı sıra aşırı tüketiminde bazı zararlarıda vardır. Armut meyvesinin içeriğinde şeker olduğu için aşırı tüketimde şekeri yükseltebilir.Armut meyvesinin fazla tüketimi ishale yol açar. Bu sebepten yeterli miktarda armut tüketmelisiniz.
Armutun Besin Değeri Ve Kalorisi
Armudun besin değeri ve kalorisi nedir? 1 Adet armut 114 kaloridir. Armudun 100 gramında ise 57 kalori mevcuttur. 100 gram armutta 15.23 gram karbonhidrat, 0.36 gram protein, 0.14 gram yağ, 3.1 gram lif içermektedir.
Armut Çayı Neye İyi Gelir?
Armut meyvesini tek tüketmenin yanı sıra çay olaraktanda tüketimi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Armut çayı, soğuk kış günlerinde grip, nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Ayrıca armut çayı sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını, kan akışının daha düzenli ve hızlanmasına yardımcı olur. .
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