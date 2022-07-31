Armutun faydaları neler? Armutun besin değeri ve kalorisi nedir?

Armudun faydaları ve zararları neler? Armutun besin değeri ve kalorisi nedir?Gülgiller ailesinin pyrus cinsine ait, ağaç nitelikli bitki türleri ile bu türlerden bazılarının yenilebilir meyvesi armut olarak adlandırılır.Dünyada armudun yaklaşık 30 türü bulunmaktadır. Kabuklu, çekirdekli ve bol sulu olan armut meyvesinin sağlığa olan faydalarıda saymakla bitmez. Armut meyvesi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte tüm detaylar.