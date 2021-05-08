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Arılar koronavirüsü tespit ediyor

Hollanda'da bilim adamları, koronavirüs tespiti için arı yetiştirmeye başladı. Eğitimde Pavlov'un köpeği gibi arılara numunelerde virüsü tespit etmeleri halinde şekerli su verildi. Arıların saniyeler içinde virüsleri tespit edebildiği açıklandı.

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08.05.2021 02:17:39
Arılar koronavirüsü tespit ediyor

Arılar, feromonlar gibi kimyasalları tespit etmek için mükemmel bir koku alma duyusuna sahipler.

Wageningen Üniversitesi'ndeki Hollandalı bilim insanları, arıların bu olağanüstü yeteneklerinden yararlandı.

COVID-19 ile enfekte olmuş örnekleri belirlemek için arılara eğitim verdi.

Arıları eğitmek için Pavlov'un Köpeği olarak bilinen ünlü deney kullanıldı.

Bir arı enfekte bir örnek tespit ettiğinde şekerli su ile ödüllendirildi.

Arıya virüsü tespit etmediği zaman ödül verilmedi.

Bilim insanları, arıların yeni tip koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebileceğini söylüyor bu da mevcut yöntemlerin bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor.

Üstelik çok daha ucuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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