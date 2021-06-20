DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Deprem sonrası çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Evliya Çelebi seyahatnamesini bir oturuşta yazdı
Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitti
Ahmet Hakan: 'Aslanlar ha! Aybüke öğretmenin de acılı bir babası var'
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan ''Fatih Terim'' açıklaması
Filistin İslami Hareketi liderlerinden Hatib serbest bırakıldı
Türkiye’nin İsviçre karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Ferdi Tayfur “Çeşme”ye 35 bin TL istemiş!
Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
'YKS’ye girecekler, bu yazı sizin için'
KKTC lideri Tatar'dan Mustafa Akıncı'ya tepki: Seçimi kaybetmeyi hazmedememiş
Afganistan'da Türk askeri istemeyen Taliban'ı ikna çabaları
Araştırma: Kahve çok sayıda hastalık riskini düşürüyor
Bakan Koca'dan Sinovac firmasına ''yatırım'' çağrısı
Alman ordusunda 90 yıl sonra bir ilk

Araştırma: Kahve çok sayıda hastalık riskini düşürüyor

Araştırmalar, kahve tüketiminin Parkinson'dan prostat kanserine, deri kanserinden intihara çok sayıda rahatsızlık riskini düşürdüğünü gösterdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.06.2021 16:52:14
Araştırma: Kahve çok sayıda hastalık riskini düşürüyor

Araştırmalar, kahve tüketiminin Parkinson'dan prostat kanserine, deri kanserinden intihara çok sayıda rahatsızlık riskini düşürdüğünü gösterdi. 

The New York Times gazetesi, kahve tüketiminin fiziksel ve ruhsal sağlığa etkilerini ele alan araştırmaları derledi.

Kahvenin ana içeriği kafeinin incelendiği araştırmalarda, Parkinson, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet, böbrek taşı, depresyon, intihar, cilt ve prostat kanseri gibi pek çok hastalığın riskini düşürmekte etkili olduğu belirtildi.

Dünya genelinde yapılan çeşitli araştırmalar, günde 4-5 bardak kahve tüketmenin ölüm riskini azalttığı gösterdi.

NYT haberinde ABD Kalp Birliği, New England Tıp Dergisi, Harvard Kamu Sağlığı Okulu gibi kurumların verileri derlendi.

Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi'nin geçen yıl yayımladığı bir makalede, uygun miktar kahve tüketimi "sağlıklı yaşam tarzıyla" ilişkilendirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş