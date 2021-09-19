Araştırma: Göz problemleri demans riskini artırıyor

Yeni bir araştırma, göz ile ilgili sağlık sorunlarının demans riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, Çin'de bulunan Guangdong Tıp Bilimleri Akademisi'nden araştırmacılar, görme yetisinde kötüye gitme sıkıntısı çeken hastaların hatırlama, düşünme veya karar verme yetilerinde bozulma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Ekip, yaşları 55 ile 73 arasında değişen 12 binden fazla kişiden alınan verileri analiz etti. Gözlerinde sarı nokta hastalığı olan kişilerin demans geliştirme riskinin yüzde 26, katarakt olan kişilerin yüzde 11 ve diyabetle ilgili göz hastalıkları olanların ise yüzde 61 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Elde edilen sonuçlar ayrıca şeker hastalığı, kalp hastalıklar, felç ve depresyon (Sistemik hastalıklar olarak biliniyorlar) yaşayan hastaların demans türleri geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmayla ilgili olarak şu ifadelere yer verdiler:

“Hem göz problemi hem de sistemik hastalığı olan bireyler, sadece göz hastalığı veya sistemik bir hastalığı olan kişilere kıyasla demans geliştirme olasılıkları daha yüksek oluyor.”

Araştırmanın yazarları, söz konusu çalışmanın gözlemsel olması sebebiyle göz problemlerinin, artan bunama riski ile nasıl bir ilişkisi olduğunu tespit edemediklerini belirttiler. Ancak görmedeki bozulmanın, beynin belirli bölümlerinde bazı aktivitelerin azalmasına yol açabilme olasılığına bağlı olabileceğini söylediler.

Söz konusu araştırma İngiltere merkezli Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlandı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.