Araştırma: Göz muayenesi, kalp krizini 5 yıl önce tespit edebilir

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, basit bir göz muayenesinin kalp krizi riskini hesaplayabileceğini ortaya koydu.

The Guardian'ın haberine göre, araştırmacılar geleneksel klinik faktörlerin yanı sıra retinadaki kan damarlarının modeli incelenerek kişinin kalp krizi riskinin hesaplanabileceğini tespit etti.

Viyana'daki Avrupa Toplumu İnsan Genetiği konferansında sunulacak araştırmada, bilim insanları 500 bin kişinin tıbbi ve yaşam tarzı verilerinin toplandığı Britanya Biobank'tan yararlandı.

Yaş, cinsiyet, kan basıncı, vücut kitle endeksi, sigara içme durumu gibi veriler kişilerin retina görselleriyle birlikte inceledi.

Bu bilgiyi kullanarak çalışma ekibi, katılımcıların kalp krizi riskini tahmin etmek için bir bilgisayar modeli geliştirdi.

Araştırmacılar daha sonra Biobank'dan katılımcıların daha önce yaşamış oldukları sorunlar ve kalp krizleri hakkında veri topladı.

Edinburgh Üniversitesi'nde araştırmacı Ana Villaplana-Velasco konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gözde yer alan bir kısmın koroner arter hastalığı ve dolayısıyla yaygın olarak kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsü ile ilişkili olduğunu bulduk” şeklinde konuştu. Velasco, retina damarlarındaki varyasyonların kalp problemleri olasılığı hakkında fikir verebileceğini kaydetti.

Araştırmacılar, geliştirdikleri model ile kalp krizini beş ya da daha fazla yıl önce tespit edebildiklerini belirtti. .