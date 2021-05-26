Antikor testi ve Kovid-19 ilişkisi

Covid-19 için geliştirilen antikor testleri, öncelikle enfekte olmuş ve sonrasında da iyileşmiş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Antikor testi koronavirüs pandemisi nedeniyle son dönemde oldukça sık duyulmaya başlanan bir test haline gelmiştir. Salgın nedeniyle alınan önleyici tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın yayılmasının önleme çalışmaları kapsamında antikor testleri yaparak özellikle yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı olan kişiler tespit edilmeye başlanmıştır.

Antikor testleri

Covid-19 için geliştirilen antikor testleri, öncelikle enfekte olmuş ve sonrasında da iyileşmiş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte enfekte olmuş ancak semptom göstermemiş kişilerin belirlenmesi için de antikor testlerine başvurulmaktadır.

Tam net belirlenemiyor

Dünya genelinde Covid-19 semptomlarını gösteren herkese koronovirüs testi yapılamadığı için virüsün bulaştığı kişi sayısı tam olarak tespit edilememektedir. Buna ek olarak virüsü taşısa dahi semptom göstermeyen yani asemptomatik kişilerin de olduğu bilinmektedir. Bu kişiler, kendileri Covid-19'u hafif olarak geçirseler dahi başkalarına bulaştırma riski taşıdıklarından önemli hale gelmektedir.

Bu doğrultuda, hem gerçek sayıların tespit edilmesi hem de toplumların kazandığı bağışıklık seviyesinin değerlendirilmesi açısından antikor testleri önem taşımaktadır. Ayrıca tüm dünya genelinde salgının boyutlarının anlaşılabilmesi için de global ölçekte antikor testlerine başvurulması desteklenmektedir.

Bakanlık da destekliyor

Antikor testi Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile iş birliği içerisinde çalışan sağlık ekipleri, belirlenen hanelere giderek test için numune alma işlemi yapmaya başlamıştır.Antikor testlerinin güvenilirliği ile tüm dünya genelinde halen tartışılmaktadır. Diğer bir deyişle, antikor testinin sonucunun pozitif çıkması, virüsün vücuda girdiği anlamına gelse de Covid-19'a karşı bağışıklık gelişip gelişmediğinin tam olarak tespit edilmesi henüz net değildir.

Bu kapsamda Covid-19'a karşı bağışıklığın tespiti konusunda bir test bulunmuyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yayınladığı bilgilendirme notunda, halen virüse karşı antikor gelişimi konusunda araştırma ve çalışmaların devam ettiğini belirmişlerdir. Yapılan çalışmaların büyük bir bölümünün virüs kaynaklı hastalanan ve iyileşen kişilerin antikor geliştirmesi, sonrasında antikor düzeylerinin düşük seviyede seyretmesi olduğunu belirten WHO, iyileşme sonucunda ise güçlü bağışıklık sisteminin etkili olabileceği de belirtmektedir. Ancak iyileşme sürecinde Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirildiğinin henüz kesin olarak gerçekleştiğini ortaya koyan bir çalışma olmadığı da ifade edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.