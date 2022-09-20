Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek hayata tutundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde kan uyuşmazlığı nedeniyle anne karnında 5 kez kan nakli yapılan ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Ceylan bebek, 2.5 aylık oldu.

Söke'de bir lokantada pide ustası olarak çalışan Zafer Aydemir (29) ve ev kadını eşi Arife Aydemir (29) ilk çocuklarını kan uyuşmazlığından dolayı anne karnında kaybetti. Çiftin ardından 2 çocukları daha dünyaya geldi. 4'üncü kez hamile kalan Arife Aydemir, ilk bebekteki sıkıntıyı yaşamamak için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fedi Ercan'a muayeneye gitti. Yapılan muayene ve testlerde bebeğin anne karnında kan uyuşmazlığı yaşadığı tespit edildi. Bebeğe, gebelik boyunca anne karnında 5 kez kan nakli gerçekleştirilerek, yaşaması sağlandı. 2,5 ay önce dünyaya gelen bebek 27 gün yoğun bakımda kaldı. Bebeğe, yoğun bakım sürecinde de kan nakli yapıldı. Aydın'da anne karnında ilk kez uygulanan kan nakli ile sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe 'Ceylan Eva' adı verildi.

'YAŞADIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

İlk kontrollerde sonuçlar kötü çıktığında çok üzüldüğünü dile getiren Arife Aydemir, "Gece rüyamda bebeğimin ceylan olduğunu gördüm, bu rüya beni çok etkiledi. Sağlıklı bir şekilde doğunca adını Ceylan Eva koyduk. Çok mutluyuz" dedi. .