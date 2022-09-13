Anksiyete Nedir, Neden Olur? Anksiyete Belirtileri Neler?

Anksiyete nedir? Anksiyete kimlerde görülür? Anksiyete belirtileri neler? Anksiyete tedavisi ne? Toplumda yaygın bir şekilde görülen psikolojik rahatsızlıklardan Anksiyete bozukluğu, kişinin yoğun, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku durumudur. Anksiyete psikolojik rahatsızlığı hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Anksiyete Nedir?

Anksiyete ne? Anksiyete kişinin endişe, kaygı ve korku gibi duygulara karşı aşırı ve kontrol edilemeyen tepkiler vermesine neden olan yaygın görülen psikolojik hastalık türlerinden biridir.

Anksiyete Nedenleri

Çocukken yaşanılan travmalar ve olumsuz olaylar.

Anksiyete bozukluğu teşhisi konulan bir yakınınızın olması

Boşanma durumu

Ekonomik olarak zor durumda olma

Aşırı stres durumu

Büyük korku yaşamamıza sebep olan bir olayla veya durumla karşılaşma gibi durumlar anksiyete neden olan durumlardır.

Anksiyete Belirtileri

Kendini gergin hissetme

Huzursuz, panik halinde hissetmek.

Nefes darlığı,

Ağız kuruluğu

Kötü bir şey olacakmış gibi endişeli olma.

Kalp atışlarında yaşanan aşırı hızlanma.

Aşırı terleme.

Ellerde titreme durumu.

Odaklanma,

Konsantrasyon problemleri.

Özgüveniniz sarsılır.

Başınız döner,

Gözleriniz hafif kararır,

Çevrenizden kopmuş hissedersiniz

Kaslarınız ağrır.

Hazımsızlık sıkıntıları gibi belirtileri anksiyete belirtileri arasında yer almaktadır.

Anksiyete Tedavisi

Anksiyete nasıl tedavi olur? Anksiyete tedavisinde genellikle büyük ölçüde davranışsal terapi, psikoterapi ve çeşitli ilaçlar yoluyla tedavi edilebilen bir durumdur. Anksiyete tedavisinde üç yöntem sıklıkla bir arada kullanılmaktadır. Ancak daha hafif durumlarda psikoterapi ve davranışsal terapi yeterli olabilmektedir.