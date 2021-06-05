Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Nedir? Ameliyathane Hizmetleri Ataması

YKS sınavının yaklaşması ile beraber sınav strese giren adaylar istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırmakta. TYT ve AYT’den istedikleri bölümün ve istedikleri üniversitenin taban puanını alan adaylar, puanları yeten bölüm ve üniversiteye yerleştirilir. Özellikle de 2 yıllık bölüm okumak isteyen adayların sayısı oldukça fazla.2 yıllık bölümler arasından en çok talep alan iste Ameliyathane hizmetleri bölümüdür. Ameliyathane hizmetlerinin ne olduğu ve atamasının nasıl olduğu konusunda adaylar bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sizler için bu konuda detayları araştırmak yaptık. Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Ameliyathane hizmetleri ataması nasıl? İşte tüm detaylar…

TYT alanında en çok talep alan bölüm arasında Ameliyathane hizmetleri bölümü bulunmakta. Sınavların yaklaşması ile beraber adaylar Ameliyathane hizmetleri bölümünün ne olduğu, maaşı gibi soruların cevabını merak etmekte. Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyat esnasında kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlamakla görevli personeldir. Bununla birlikte ayrıca ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olmak, ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu da yapmakla sorumlu kişilerdir. Bu bölümün ataması da oldukça iyidir. Ameliyathane hizmetleri bölümü maaşları ne kadar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Ameliyathane hizmetleri puanı işte detaylar.

Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir?

Ameliyathane Hizmetleri bölümü bir ön lisans programı olarak bilinmektedir. Bu bölümün amacı gelecek meslek hayatlarında yer alacakları ameliyathane birimlerinde iş imkânı sağlamaktır. Ameliyat öncesi ve sonrası yapılması gereken görevleri yerine getirebilecek kişileri eğiterek bu sektöre kazandırmaktır.

Ameliyathane hizmetleri bölümü maaşları ne kadar?

Ameliyathane hizmetleri bölümü TYT puan türünden tam puan alan adaylar, puanlarının yettiği üniversitelerde okuyabilmektedirler. Ameliyathane hizmetleri bölümü mezunları ne kadar maaş alacaklarını araştırmaktadırlar. 2021 Yılı ameliyat teknikeri olarak da anılan cerrahi personelin maaşı yeni başlayanlar için 4600 ila 4800 lira arasında değişim göstermekte. Bununla birlikte 5 senelik deneyimli sağlık teknikeri 4650-4850 lira alırken 10 senelik deneyimli sağlık personeli 4700-4900 lira maaş almaktadır. 30 Senelik sağlık teknikeri ise 5100 ve 5300 civarı maaş almaktadır.

Ameliyathane hizmetleri puanı

2 Yıllık Ameliyathane hizmetleri bölümü devlet üniversitelerinde en düşük 250 TYT puanı ile başlamakta. YKS sınavına giren her aday TYT'den istenilen taban puanı alarak istedikleri okullarda istedikleri bölümleri okuyabilme şansına sahip olabilmektedir.

Ameliyathane hizmetleri atama

2020 Yılında ameliyathane hizmetleri bölümü mezunu adaylarının en büyük atama taban puanı Balıkesir iline 95,322 puan ile atandı. En küçük atama puanı ile yine ameliyat teknikeri mesleğine yerleşen adaylar Tekirdağ iline 91,637 puan ile atanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.