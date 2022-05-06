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TIMETURK / SAĞLIK / Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, ameliyat, endoskopi ve kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı yapılan PCR testinin zorunluluktan çıktığını açıkladı.

4 Gün Önce
2022-05-06 14:05:30
Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların düşmesiyle tedbirler gevşetilirken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir karar daha geldi. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde PCR testi yapılması zorunlu olmayacak.

NTV'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki koronavirüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid-19 hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı. .

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