DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 276 bini aştı
AB mahkemesinden YouTube lehine karar
Türkiye'nin ayrıntılı hemofili araştırma sonuçları açıklandı
Alzaymır ilacının ABD'ye maliyeti NASA'nın bütçesi kadar
Von der Leyen ve Merkel'den Türkiye'ye destek
Avrupa'da normalleşmeyle birlikte hava trafiğinde artış sürüyor
ABD, 'Sezgin Baran Korkmaz' iddianamesini açıkladı
BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley: 41 milyon insan kıtlık riski altında
Afganistan'da Taliban'a karşı seferberlik çağrısı
Bitcoin adeta eriyor: Uzun zaman sonra Ocak ayı konumuna geriledi
Asya ülkelerinden STM ürünlerine yoğun ilgi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 602 bin 111'e yükseldi
İspanya hapse atılan Katalan liderleri affetti
2021 EYT son dakika | EYT yasası çıkacak mı? EYT ile kimler emekli olabilir?
'Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı Cuma günü duyarabilir' iddiası

Alzaymır ilacının ABD'ye maliyeti NASA'nın bütçesi kadar

ABD'de yeni onaylanan alzaymır hastalığının tedavisi için kullanılacak ilacın hükümetin sağlık sistemine milyarlarca dolarlık ek yük getirebileceği belirtildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.06.2021 18:42:14
Alzaymır ilacının ABD'ye maliyeti NASA'nın bütçesi kadar

New York Times'ta (NYT) yayımlanan makalede, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği alzaymır ilacının, hasta başına 56 bin dolara mal olacağı ve tüm hastaların kullanması durumunda devletin sağlık sistemine yıllık 5 ila 29 milyar dolar arasında bir yük getirebileceği bildirildi.

Makalede, "Aduhelm" isimli ilacın, sağlık yardımı kapsamına alınmasının, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) bir yılda harcanan para kadar ek bir yük getirebileceği öngörüsü paylaşıldı.

Maliyeti çok yüksek olan ilacın, alzaymır hastalarında bunamanın ilerlemesini yavaşlattığına dair çok az kanıt olduğuna vurgu yapıldı.

Görüşüne başvurulan Kaiser Family Foundation isimli kuruluşun yönetici direktörü Tricia Neuman, "Bunlar çılgın rakamlar. Daha pahalı ilaçlar da var. Ancak bunu farklı kılan, milyonlarca potansiyel müşterisi olması ve ilacın yıllarca kullanılması gereği." ifadesine yer verdi.

ABD'de alzaymır teşhisi konulan yaklaşık 6 milyon kişi bulunduğu ve Biojen firmasına ait ilacın kullanımıyla ilgili kamu programının bu hastaların büyük çoğunluğunu kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş