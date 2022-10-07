Almanya’nın doktor ihtiyacı I Almanya'da doktor olma şartları, maaşı (ücreti) I Almanya'ya Türkiye'den kaç doktor gitti? Almanya'da kendi kliniğini açmak

Türkiye'den Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya hekim göçü sürüyor. Tabii Almanya’nın ne kadar doktor ihtiyacı var? Almanya'da doktor olma şartları ve maaşı (ücreti) nedir? Almanya'ya Türkiye'den kaç doktor gitti? Almanya'da kendi kliniğini açmak mümkün mü gibi sorular oldukça merak ediliyor. İşte cevaplar...

Her geçen gün farklı sorunlarla boğuşan sağlık sektörü en büyük darbeyi sağlık çalışanlarının istifalarıyla yaşıyor. Özellikle Almanya'ya ciddi sayıda hekim göçü var.

Dolayısıyla Almanya'nın ne kadar doktor ihtiyacı var? Almanya'da doktor olma şartları ve maaşı (ücreti) nedir? Almanya'ya Türkiye'den kaç doktor gitti? Almanya'da kendi kliniğini açmak mümkün mü gibi sorular oldukça merak ediliyor. İşte cevaplar...



Sözcü'de yer alan habere göre, Almanya'da 2022 yılı başına kadar 15 bin olarak açıklanan ‘doktor açığını' Türkler kapatmaya başladı. Türkiye'den Alman hastanelerine başvurup ‘doktorluk yetki belgesi (approbation)' alan doktorların sayısı 7 bin 500'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘giderlerse gitsinler' dediği doktorlar, Almanya'da hasta tedavi ediyor.

Son yıllarda uzman akını var

Geçen yıl 1500'ün üzerinde doktor gelirken, 2022 yılında bu sayıya şimdiden ulaşıldı. Son iki yıl içerisinde giden Türk doktorların çoğunun da uzman olduğu öğrenildi. Uzman doktorların sadece hastanelerde iş bulmak için gelmediği, aynı zamanda muayenehane de açtığı belirtildi. Almanya'nın birçok kentinde, Türk göz doktorları, Türk ortopedistler, diğer uzmanlar kendi kliniklerinde çalışıyor. Almanca öğrenerek giden Türk doktorların hastalarının çoğunun ise Almanlar'dan oluştuğu aktarıldı.

Yıllık maaşları 90 bin euro

Almanya'da bir Türk doktor yılda ortalama 90 bin Euro brüt maaş alabiliyor. Uzman olmayanlar için bu rakam 75- 80 bin Euro arasında değişiyor.

Türkiye'den giden doktorlar, “Kendimizi buraya zor attık” derken, en çok Türkiye'deki çalışma koşulları, düşük gelir ve sağlık çalışanlarına karşı kötü davranışlardan şikayet ediyor. Çocuklarını eğitememek ya da daha iyi yaşam koşulları nedeniyle Almanya'yı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Türk doktorların ikinci olarak seçtiği ülke ise İsviçre oldu.

Almanya, 2030'a kadar artması beklenen açığını Türk doktorlarla kapatırken, sağlık sisteminden artık daha az şikayetler alındığı öğrenildi. Yaşlanan nüfus, tıp fakültelerindeki zor ve uzun süren doktor yetiştirme süreci nedeniyle krizde olan Almanya, Türk doktorlar sayesinde bu durumu aşmış görünüyor.

Almanya'ya gitme şartları

Türk doktorların Almanya'ya gidebilmesi için öncelikle B2 düzeyinde Almanca bilgisinin olması gerekiyor. Ardından bir iş bulunmalı ya da alanında bir klinikten iş teklifi alınmalı.

Uzmanların yanı sıra, yeni mezun doktorlar da Almanya'yı tercih ediyor. Kendisini işe alacak bir hastane bulanlar, öncelikle ‘doktorluk yapma yetki belgesi' alıyor. Bu belge yoksa, hastanede geçici doktorluk için çalışma izni veriliyor. Ardından yetki belgesi alınabiliyor.

Doktorluk yapma yetki belgesi, doktoru işe alacak hastanenin yazılı garantisinden ya da iş anlaşmasından sonra, sağlık alanındaki bilirkişilerden talep ediliyor. Bunun için başvuru süresi 2 ya da 4 ay arasında değişiyor.

Sözlü Almanca sınavı ile…

Alman sağlık kurumları, dosyayı bilirkişiye gönderirken, bilirkişi de mezuniyetin Alman üniversiteleri ile denkliğini araştırıyor. Araştırma sonucunda, denk eğitim alındığı tespit edilirse, tıbbi Almanca-sözlü sınavından sonra hemen doktorluk yapma yetki belgesi alınabiliyor. Denklik yoksa, bir süre çalışma izni ile çalışmaya izin veriliyor, ardından yine sözlü sınava giriliyor.

Türkiye'deki iyi bir tıp fakültesinden mezun olan ya da uzman doktorlar, yeterli Almanca bilip B2 belgesini de almışsa, Almanya ve İsviçre için kapıyı yüzde 90 aralamış oluyor. Bu doktorlar mutlaka bir hastaneden iş teklifi alıyor. Daha sonra ise doktorluk yapma yetki belgesi ya da çalışma izni için başvuru yapılıyor. .