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TIMETURK / SAĞLIK / Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta Türkiye'ye nakledildi

Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta Türkiye'ye nakledildi

Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta, Dortmund kentinden ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edildi.

59 Dakika Önce
2022-03-31 16:54:13
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta Türkiye'ye nakledildi

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Dortmund Havalimanı'ndan Ankara'ya nakledilen hastaları, yakınları ve Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Tolga Sezai Şimşir uğurladı.

Başkonsolos Şimşir, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, "Sağlık Bakanlığımızın son yıllarda dünyaya örnek teşkil edebilecek bir uygulaması olan ambulans uçak hizmetimizi, talepleri uygun görülen vatandaşlarımız için başkonsolosluklarımızın iş birliğinde hassasiyetle takip ediyoruz. Bugün Essen Başkonsolosluğu olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki üç ayrı hastamızın naklini gerçekleştiriyoruz. Memlekette şifa bulmaları ve sağlıklarına kavuşmaları en büyük arzumuz." dedi.

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Türkiye'ye nakledilen hastalardan Sümbül Irmak, "Kalp kapaklarım değişti, diyalize bağlandım, hastalığım orada çoğaldı. Burada benimle hiç ilgilenmediler, hiçbir şeyin faydası olmadı. Yetkililere çok teşekkür ediyorum, yaşadıklarımı bir Allah bir ben biliyorum." diye konuştu.

Sümbül Irmak'ın kızı Nazmiye Nefis, "Çok mutluyum, Türkiye'miz sayın Cumhurbaşkanımız bize böyle bir imkan sağladı, Allah bin kere razı olsun." ifadesini kullandı.

Beyninde tümör olan kızı Şeyma Nur'u tedavi amacıyla Türkiye'ye gönderen Ali Demirtaş, kızının burada ameliyat olup tedavi gördüğünü ancak hiçbir sonuç alamadıkları için tedavisini Türkiye'de sürdürmek istediklerini söyledi.

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Demirtaş, "Almanya'da ilgilenmediler, yapacak her şeyi yaptık, daha fazlasını yapamayız deyip eve gönderdiler. Kızımın iyileşmesi için ümidim var." dedi.

Şeyma Nur'un akrabası Cevdet Özdemir, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı bizi burada kimsesiz bırakmadı. Biz oradaki sağlık personeline çok güveniyoruz." diye konuştu.

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Hastaların Türkiye'ye nakli için çalışma yürüten Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bielefeld Başkan Yardımcısı Adem Yılmaz da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türkiye'de gece gündüz kendileriyle ilgilenen ve yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

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Ambulans uçağın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den de bir hasta alarak 4 hastayla Türkiye'ye döneceği bildirildi. .

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