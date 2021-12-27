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Almanya'da hastanelerde personel açığı alarm verici düzeyde
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Almanya'da hastanelerde personel açığı alarm verici düzeyde

Almanya'daki hastaneler ekonomik açıdan son 20 yılın en kötü günlerini yaşıyor. Her beş hastaneden dördünde personel sıkıntısı olduğu belirtiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle planlanan çok sayıda ameliyatın da ertelendiği bildirildi.

30 Dakika Önce
2021-12-27 10:36:40
Almanya'da hastanelerde personel açığı alarm verici düzeyde

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da hastaneler alarm veriyor. Türk Telekom

DW Türkçe'nin haberine göre Alman Hastaneler Enstitüsü'nün hazırladığı Hastane Barometresi adlı rapora göre Almanya'da hastanelerdeki ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı olarak yaşanan personel açığı alarm verici düzeyde.

Almanya'daki hastanelerin yüzde 60'ının 2021 yılını ekonomik kayıpla kapatacağı belirtilen raporda, hastanelerin içinde bulunduğu durumun son 20 yıldır yaşanmadığı kadar kötü olduğu tespiti yapıldı.

Alman Yazı İşleri Ağı (RND) adlı oluşuma bağlı gazetelerde yayımlanan raporda, Almanya'daki her beş hastaneden dördünde yoğun bakım sersivleride dahil olmak üzere farklı birimlerde personel açığı bulunduğu aktarıldı.

Hastanelerdeki ekonomik açıdan yaşanan kötüleşmenin pandemiyle bağlantılı olduğu ifade edilen raporda, koronavirüs salgını nedeniyle planlanan çok sayıda ameliyatın ertelendiği ve çok sayıda kişinin de enfeksiyon korkusuyla doktor kontrollerini yaptırmadığı kaydedildi.

Raporda hastanelerde halihazırda 22 bin 300 bin kadronun açık olduğu ve bu personel açığının 2016 yılındakinden üç kat fazlasına tekabül ettiği ifade ediliyor.

Raporda şu anda hastanelerin sadece yüzde 11'ninin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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