DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5767 ₺

EURO

18,0436 ₺

ALTIN

996,34 ₺

BİST

3.582,03 ₺

TIMETURK / SAĞLIK / Akıllı telefonlar ile kolesterol da ölçülebilecek

Akıllı telefonlar ile kolesterol da ölçülebilecek

Yapay zekâ kullanan ve yalnızca altı dakikada sonuç veren akıllı telefon tabanlı kolesterol kan testi, İngiltere'de onaylandı.

7 Saat Önce
2022-10-10 16:32:14
Akıllı telefonlar ile kolesterol da ölçülebilecek

Kolesterol ölçümü için bilim dünyası, çok daha pratik ve hızlı bir yöntem geliştirdi. Uzmanlar, yeni teknoloji ile bireylerin bir uygulama aracılığıyla kendi kolesterollerini test etmelerine ve sonuçları evden hiç çıkmadan almalarına olanak tanıyor.

Kullanıcıların testi kullanabilmesi için parmaklarına iğne batırıp bir pipet aracılığıyla az miktarda kan almaları ve bir lateral akış testine (LFT) bir damla kan yerleştirmeleri gerekiyor.

Uygulamanın yazılımı, sonucu dijitalleştirip şirketin internet sunucularıyla bağlantı kurarak saniyeler içinde sonuç veriyor.

Yeni bir araştırma; 55 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası kalp hastalığına yol açabileceğini bilmesine rağmen, kolesterollerini hiç test etmediğini gösteriyor. Onay alan uygulamanın, bu bulguları değiştirebileceği bekleniyor.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş