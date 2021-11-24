Akıllı sağlık hizmetleri devrede

Akıllı sağlık hizmetleri ve teknolojiler muhtemel sağlık problemlerinde erken haberdar olmayı, sigorta primlerinin düşmesini, sorun yaşanması halinde yapılması gerekenleri ve tedavi olmayı sağlıyor

Sağlığımızı korumanın yöntemleri değişiyor. Dünya nüfusu hızla artmaya devam ederken sağlık hizmetlerinde de teknolojik atılım ve yatırımlar sözkonusu. Talepler karmaşık bir hal aldıkça çözüm türleri de yaygınlaşıyor.

Pandemi ile birlikte akıllı sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi bu süreci daha da kısalttı.

Akıllı sağlık size ve ailenize en büyük yardımcı durumunda. İşte en çok başvurulan metodlardan bazıları:

Evde idrar testi: Evde yapılan idrar yolu enfeksiyonu testleri sonuçları akıllı telefonunuzla göndermenizi sağlayarak doktor randevunuzu azaltır.Antibiyotikler de internet üzerinden reçetelendirilebiliyor.

Uyku monitörleri: Genellikle bir kol saati kullanan uyku monitörleri uyku süresini ve kalitesini izleyerek uyku apnesi gibi olağandışı durumları belirler ve uykuyu iyileşterebilmek adın önerilerde bulunur.

Kanser tespiti: Kanser tespit eden akıllı teknolojiler kısa sürede yaygınlaşabilecek.iTBra, meme dokusunu izleyerek kanser riskine karşı verileri nasıl ki akıllı telefona gönderebiliyorsa işlevsel açıdan bir iç çamaşırı işlevi de görmekte.

Çocuklar için teknolojik uygulamalar

Glikoz monitörleri: Kan şekeri seviyesini sürekli kontrol ederek insülin ihtiyacını belirler. Ardından bir pompa kullanılarak insülin otomatik olarak veriliyor. Bu teknoloji özellikle çocukların diyabeti kontrol etmeyi öğrenmesi için son derece faydalı.

Akıllı termometreler: Ateşi ölçerek bir akıllı telefon uygulamasına gönderir. Bu uygulama ile ebeveynler endişe verimli durumlardan haberdar olabiliyor.

Ağa bağımlı solunum aletleri: Günümüzde astımla bağlantılı her üç ölümden biri önlenebiliyor. Ağa bağlı solunum aletleri hastaların ilaçları takip etmesine yardımcı oluyor. Alınması gereken dosları hatırlatıyor ve kontrol etmeyi öğrenenler için faydalı çözüm vadediyor.

Büyükbaba ve büyükannelere faydalı çözümler

Kalp atış hızı ölçüm aleti: Nabız düzensizliklerini tespit etmek için göğüs bölgesine bağlanır. Elde edilen veriler akıllı telefona gönderilir. Teknoloji gelişim aşamasında olsa da bu özelliğe uyumlu kol saatleri mevcut.

Teletıp: Kapanma sırasında telefonla veya görüntülü doktorla görüşme imkanı faydalı sonuçlar verdi.Uzak alanlarda yaşayan ve hareketi kısıtlılar için faydalı oldu.

Evde takip sistemi: Bu sistemler kişilerin alışkanlıklarını öğrenerek hareketlerini bakıcılarını iletmekteler. Bazı durumlarda kişilerin düştüklerini de saptarlar. Bazı sistemler tansiyon ölçüm aletleri ve termometreler gibi başka cihazlarla beraber çalışarak daha ayrıntılı tablo sunar.

Haberdar etmek öncelikli

Akıllı sağlık hizmetleri ve teknolojiler muhtemel sağlık problemlerinde erken haberdan olmayı, sigorta pirimlerinin düşmesini, sorun yaşanması halinde yapılması gerekenleri ve tedavi olmayı sağlar.

Akıllı sağlık hizmetleri herkes için erişim sağlamaktadır.

Dünyanın en zor ulaşılan bölgelerinde bile akıllı sağlık hizmetleri devreye giriyor. İnternet üzerinden verilen fitness bile son dönem popülerlek kazandı. Pahalı spor salonlarının yerini tutması da gözlerden kaçmadı.

Daha doğru klinik kararlar ve kişisel sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini sağladı.

Şirketlerden teşvik

Şirketlerin aktivite düzeylerini ve yaşam tarzı ve çevre gibi sağlık göstergelerini izleyerek kişilerin daha sağlıklı kalmalarını sağlayan akıllı sağlık hizmeti sağlık sigortalarının maliyetleri için azaltıcı etkiye sahip. Hatta bazı şirketler akıllı saatler ve indirimler gibi teşvikler sunuyor. Büyük verilerin toplanması ve analizi sağlık sorunlarının çözümünde etkili.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.