Aile hekimleri acı tabloyu açıkladı! Yüzde 255 arttı…

Aile hekimlerinin açıkladığı rapor yürekleri yaktı. Koronavirüs salgını ile birlikte ölüm oranının yüzde 225 arttığı ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı. Aşılama oranı çok düşük, hemen harekete geçilmeli…

Aile Hekimliği Kongresi'nde açıklanan raporlar anne ölümlerinin pandemi öncesine göre yüzde 225 arttığını ortaya koydu.

Ölenlerin yüzde 99'u aşısız. Uzmanlar 1980'li yıllarda devletin Zeki Alasya-Metin Akpınar'ın skeçleriyle yürüttüğü ‘Haydi Çocuklar Aşıya' kampanyasının bir benzerinin anneler ve hamileler için de yapılması gerektiğini söylüyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 29 Ekim'de Twitter'dan yaptığı açıklamada “Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu yıl ise geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı” demişti.

Antalya'da bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan İstanbul Aile Hekimleri Derneği ve Kongre Başkanı Dr. Serkan Özbakış da “Ne yazık ki gebe ölümleri COVID ile beraber çok fazla arttı. Biz hepsine 'anne ölümleri' diyoruz. Pandemi öncesi döneme göre yüzde 225 artış olarak yansıyan bu durum aşı kararsızlığı ya da karşıtlığından kaynaklanıyor” diye konuştu.

HAVVANUR ANNESİZ BÜYÜYECEK

Van'da yaşayan Türkan Nalbantoğlu (26), 6.5 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Ne yazık ki aşı yaptırmamıştı. Durumu kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı. Bebek sezaryenle alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Havvanur adı verilen bebek annesini hiç görmeden büyüyecek.

Kaynak: posta.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.