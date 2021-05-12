Ağlamak 'Kolik' bir durum

Kolik sorunu, bebek 2-3 haftalık olduğunda başlar, 4-6 haftada en yoğun döneme ulaşır, çoğunlukla 3 ayda biter.

İlk defa anne olanların en büyük sorunlarından birisi bebeklerinin nedenli nedensiz ağlıyor olması.

Doğum sonrası hastaneden eve dönüşte asıl iş evde başlıyor bir nevi. Yenidoğan bebek , annesini emip günün büyük bölümünü uyuyarak geçirmektedir.

2-3 hafta sonra çığlık çığlığa

Eve geldikten belli süre sonra bilhassa 2-3 hafta geçtiğinde sanki o uslu bebek gidip yerine minik bir canavar gelmiş sanırsınız. Artık gece ve gündüzünüzü belirleyen bebeğinizin ağlama tonu ve periyodu olacaktır.

Bebekler akşama doğru birden huysuzlanır, durmadan ağlamaya başlarr. Bacaklarını karnına çekip, kızarıp bozarır, ellerini yumruk yapıp, sanki canı çok acıyormuş gibi ağlar.

Dış dünyaya uyum süreci

Ağlama frekansı haftanın çoğu günü aynı saatlerde tekrarlanabilir. Bebek büyütmenin en zor dönemlerinden biriyle karşı karşıya kalan annelerin psikolojik savaşımı da bu evrede şekillenmektedir. Sağlıklı bebeklerde görülen bu tarz nedensiz ağlamalara kolik adı verilmektedir. Kolik, bir hastalık değildir ve bebeğe zarar vermez. Bebeklerin yaklaşık yüzde 10'unda görülen bir tablo. Dış dünyaya uyum sürecinin bir parçası olarak kabul edebilirsiniz.

3 ayda bitebilir

Kolik sorunu, bebek 2-3 haftalık olduğunda başlar, 4-6 haftada en yoğun döneme ulaşır, çoğunlukla 3 ayda biter.

Koliğin nedeni bilinmiyor. Anne sütü alan bebekte annenin yediklerine allerji, mama alan bebekte mamanın içeriğine allerji, sindirim sisteminin tam olgunlaşmamış olması, artmış barsak gazı, bebeğin günlük rutinindeki değişiklikler, annenin endişesi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, kesin bir neden saptanamamıştır.

Emziren anne bunlardan kaçınmalı

Lahana, karnabahar, Brüksel lahanası, brokoli, kuru baklagiller, inek sütü ve süt ürünleri, soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, kahve, çay, çikolata gibi besinler annenin diyetinden çıkarılıp bebeğin rahatlayıp rahatlamadığı gözlenebilir.

Sıra bebeği rahatlatmada

Bu konuda tek bir doğru yoktur. Her bebek, kendine özgüdür. Birini rahatlatan yöntem diğerinde hiç işe yaramayabilir.

Şu yöntemleri kullanabilirsiniz: Yumuşak bir battaniyeye sarma, Kucaklayıp sarılma

Ninni, şarkı söyleme, Müzik dinletme, Kucakta veya beşikte sallama, Karnına ılık yağ ile masaj yapma, Karnına ılık havlu koyma, Ilık bir banyo yaptırma, Bebek arabasında ileri geri gezdirme, Kendi arabanıza bindirip gezdirme,Emzik verme

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.