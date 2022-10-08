Aft nedir, neden olur? Aft yarasını geçiren gargara I Sumak afta iyi geliyor mu

Ağız içinde çıkan ve oldukça ağrı yaşanmasına neden olan aft, kişinin yemek yemesini hatta konuşmasını bile etkileyebiliyor. Aft nedir, neden olur? Aft yarasını geçiren ev usulü basit ancak etkili gargara yapımının tarifini yazımızda bulabilirsiniz

Aft ya da bir başka deyişle aftöz ülser, ortası beyaz kenarları kırmızı düğme şeklinde delinmiş gibi görünen ağız içinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir.

Ağız içinde olmasından dolayı oldukça ağrılıdır. Dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde görülür ve kişinin yemek yemesini, bir şeyler içmesini olanaksız hale getirir.

Aftın neden çıktığı tam olarak bulunamamıştır.

Darbe, ağız içini ısırma, gıdalara karşı hassasiyet, vitamin eksikliği, stres, ağız ve diş sağlığına dikkat etmeme, bazı hastalıklar ve hormonal değişimler aft çıkmasına neden olabiliyor olarak düşünülmektedir.

Ağzınızda aft çıktığı zaman kısa sürede etkisini gösterecek basit bir gargara deneyebilisiniz. Gargara yapımında sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem…

Malzemeler:

1 yemek kaşığı sumak,

1 bardak su

Yapılışı:

Cezvede kaynayan 1 bardak suya 1 yemek kaşığı sumak atılarak 2 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra gargara yapın. .