Afrika aşı için hayati bekleyişte

“Daha zengin ülkelerde yaşayan insanlar bu yaz sıfırlama düğmesine bastıkça ve hayatları normal görünmeye başladığında, Afrika'da hayatlar beklemede kalacak'

Aşı konusunda tedarik sıkıntısının yaşanması ve finansal zorluklar Afrika ülkelerinin Kovid 19 aşısının sunumundaki gecikmeleri körüklediğine dikkati çeken Dünya Sağlık Örgütü'nün kurumsal değerlendirmesinde; değerlendirmelerinde; "Tedarikler ve mali zorluklar üzerindeki bir tıkanma, Afrika'nın COVID-19 aşılarını piyasaya sürmesini geciktiriyor ve kıtanın bu yıl içinde piyasaya sürülmesini önemli ölçüde genişletme planlarını azaltma riskini alıyor." yorumuna yer verildi.

Mayısta sevkiyat durma noktasında

Hindistan Serum Enstitüsü dozları ev içi kullanım için yönlendirdiğinden, COVAX tesisi aracılığıyla Afrika'ya aşı sevkiyatı Mayıs ayında neredeyse durma noktasına geldi. Şubat ve Mayıs ayları arasında kıta, COVAX aracılığıyla beklenen 66 milyon dozun yaklaşık dörtte birini (18,2 milyon) aldı.

Afrika'da hayayati bekleyiş

“Daha zengin ülkelerde yaşayan insanlar bu yaz sıfırlama düğmesine bastıkça ve hayatları normal görünmeye başladığında, Afrika'da hayatlar beklemede kalacak. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, bu haksızlık ”dedi. “Aşı bulunabilirliğinin yılın ikinci yarısında önemli ölçüde iyileşeceği konusunda iyimseriz. Hâlâ arayı kapatabilir ve kaybolan yeri telafi edebiliriz, ancak zaman azalıyor. " yorumu dikkati çekti.

Fazla dozu olanlara çağrı

COVAX Tesisi, bu küresel tedarik kıtlığının etkisini hafifletmek için seçenekleri araştırmaya devam ediyor ve portföyü çeşitlendirmek ve aynı zamanda orta ila uzun vadede üretim kapasitesinin artırılmasını desteklemek için diğer COVID-19 aşı üreticileriyle aktif görüşmelerde bulunuyor. Dr Moeti yorumunda şunlara dikkati çekiyor: "Fazla dozu olan ülkeler COVAX için aşıların bir yüzdesini ayırırsa arz açığı kapatılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta, Fransa'dan Moritanya'ya yapılan son aşı sevkiyatlarına ek olarak 80 milyon dozu diğer ülkelerle paylaşma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum. Herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacağından, doz paylaşımı, tedarik sıkıntısını ve bir bütün olarak salgını sona erdirmenin anahtarıdır."

Finansal kısıtlılık engeli

Sınırlı doz tedariki, aşıların geniş çaplı dağıtımını engellerken, operasyonel maliyetlerin finansmanı da kritik bir engeldir. Sekiz ülke tüm aşılarını kullanmıştır, ancak 20'den fazla ülke dozlarının% 50'sinden azını uyguladı.

COVAX, aşı payını düşük gelirli ülkelere ücretsiz olarak sağlıyor, ancak başka önemli maliyetler de var. Aşılara harcanan her doların% 60'ının operasyonlar için gerekli olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Bankası, COVID-19'dan yeterli korumayı sağlamak için yeterli aşı satın almak için gereken paraya ek olarak, aşıları insanların kollarına ulaştırmak için 3 milyar daha gerektiğini hesaplıyor.Bazı Afrika ülkelerinde fon eksikliği, aşı eksikliği, optimal altı eğitim, aşı alımını artırmak için zayıf iletişim ve önemli verileri yakalayamama veya aşılama kartlarını basma ve dağıtma yetersizliğine ek olarak halihazırda gecikmelere neden oluyor.

Sağlam planlamalar şart

Çoğu Afrika ülkesinin, nüfuslarının ilk yüzde 3'ünü kapsayacak mali planları var ancak erken kanıtlar, birçok mali planın daha büyük, coğrafi olarak daha yayılmış sonraki aşamalar için yetersiz olduğunu göstermektedir. Maliyet planları, aşıların işe alınması, idare, soğuk zincir deposu, lojistik ve aşıların geniş çapta dağılmış popülasyonlara ulaşması gibi önemli harcamaları da gözden kaçırıyor.Bu operasyonel maliyetlerin yerel finansmanı teşvik edilirken, COVAX, Gavi, Aşı İttifakı, Dünya Bankası ve diğer bağışçılar bir miktar finansman sağlamaya hazır. Ancak, bu fonların kilidini açmak için sağlam finansal planlar gerekli.

Dr Moeti, "Yalnızca sınırlı dozlar varken, daha etkili bir dağıtım için maliyet ve plan yapmak ve tüm dozların olabildiğince etkili bir şekilde kullanılmasını ve hiçbirinin boşa gitmemesini sağlamak için bu zamanı kullanmak çok önemli.DSÖ, ülkeleri COVID-19 maliyet planlarıyla desteklemeye hazır." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.