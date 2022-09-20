Açık süt mü, kapalı süt mü tüketilmeli?

Süt, mutlaka tüketilmesi gereken en önemli besinlerden biri. Ancak açık süt mü yoksa kapalı süt mü tüketmek gerektiği büyük merak konusu... Süt tüketimi konusunda merak edilenleri Dr. Öğr. Üyesi Betül Gürünlü anlattı...

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik İngilizce Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Betül Gürünlü; süt başta olmak üzere alkolsüz ve alkollü içeceklerin tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek önemli tavsiyelerde bulundu.



Açık süt yerine uzun ömürlü kapalı süt tercih edilmeli!



Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tüketilmemesini vurgulayan Dr. Betül Gürünlü, “Özellikle süt alırken sokakta satılan çiğ süt ürünleri tercih edilmemeli. Ambalajsız olarak satılan bu sütlere dayanma süresini uzatmak amacıyla karbonat, soda gibi maddeler katılmış olabilir. Hatta yağı alınıp su katılarak da hile yapılmış olabilir. Bu sütler tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincir sağlanamadığından mikroorganizma yükü artabilir. Yine evlerde kontrollü ısıtma yapılamadığı için ve hatta kaynatıldığı için sütte vitamin B1, B6, B12, folik asit, vitamin C kaybı, renk ve lezzet değişiklikleri oluyor. Bu nedenlerle her zaman orijinal ambalajlı pastörize veya uzun ömürlü (UHT) sütler alınmalı.” ifadelerini kullandı.



