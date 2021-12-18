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TIMETURK / SAĞLIK / ABD'de hastaneler doldu

ABD'de hastaneler doldu

Amerika Birleşik Devletleri Omicron varyantı ile karşı karşıya kalırken, ülke genelinde hastaneye yatışlar iki hafta içinde yüzde 20 arttı. Sağlık çalışanları bitkin durumda.

2 Saat Önce
2021-12-18 05:36:24
ABD'de hastaneler doldu

Her gün yaklaşık bin 300 Amerikalı koronavirüsten ölüyor. Ulusal vaka, ölüm ve hastaneye yatış oranları, aşılar yaygın olarak bulunmadan önce geçen kış görülenlerin oldukça altında kalıyor. Ama aniden, pozitif testler artıyor. New York'taki eyalet yetkilileri Cuma günü 20 binden fazla koronavirüs vakası bildirdi ve bunun pandeminin diğer günlerinden daha fazla olduğunu söylediler. Connecticut ve Maine'de, yeni enfeksiyon raporları son iki haftada yaklaşık yüzde 150 arttı. Ohio ve Indiana'da hastaneye yatış oranları, geçen kışın yıkıcı dalgasında görülenlere yaklaşıyor.

Hastaların yatak ve personel eksikliği nedeniyle bazen saatlerce beklemek zorunda kaldıkları Covenant acil bakım tıbbi direktörü Dr. Matthew Deibel, "20 aydan fazla sürekli bir krizde yaşamak biraz bunaltıcı" diyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan projeksiyonlara göre, geçen hafta Omicron ülke genelindeki vakaların yüzde 2,9'unu oluşturuyordu . New York, New Jersey, Porto Riko ve ABD Virjin Adaları genelinde sağlık yetkilileri , Omicron enfeksiyonlarının zaten yeni vakaların yüzde 13,1'ini oluşturduğunu tahmin ediyor.

Ohio Valisi Mike DeWine, hastane personeline yardım etmek için 1000'den fazla Ulusal Muhafız üyesini seferber etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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