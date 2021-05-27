813 bin öğretmen ve eğitim çalışanı aşılandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusunun açıldığını söyledi. Selçuk böylece, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılandığını duyurdu.