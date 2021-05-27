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813 bin öğretmen ve eğitim çalışanı aşılandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusunun açıldığını söyledi. Selçuk böylece, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılandığını duyurdu.

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27.05.2021 10:01:02
813 bin öğretmen ve eğitim çalışanı aşılandı

Öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

Milii Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyla medya hesabından öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Selçuk, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşılanma programına dahil edildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasının sağlandığını duyurdu.

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından da yeni aşılama programının 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Koca, aşılama takviminin devam ettiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanacağını söyledi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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