'8 bine yakın hekim 2 hafta içinde kamuya atanacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bine yakın hekimin kamuya geçmek için müracaatta bulunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 8 bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak" dedi

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