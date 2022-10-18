'7 bin muayenehane hekiminden sadece 500'ü sözleşme yapabilecek'

İstanbul Tabip Odası, özel hastaneler yönetmeliğini protesto etmek amacıyla basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, yönetmeliğin hekimlerin meslek faaliyetlerinin kısıtlandığına vurgu yapılarak 'Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir' denildi

İstanbul Tabip Odası, Resmî Gazete'de yayımlanan 'Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları' hakkındaki yönetmelik değişikliğini protesto etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan "Bu yönetmelik değişikliği, muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir" sözlerini kullandı.

"Çalışmalar engellenecek"

"Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir.

Sağlık Bakanlığını; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz" şeklinde konuştu.