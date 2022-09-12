'67 ip çürük çıktı, hasta dikiş için ameliyat masasında bekledi'

Sağlık sistemini eleştiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Adıyaman'da bir hasta ameliyat masasında beklerken iplerin çürük çıkması nedeniyle dikiş atılamadığını açıkladı. Sosyal medyada paylaştığı tutanakta 67 ipin denendiği ancak 68. ip ile dikiş atıldığı bilgisi yer alıyor.

Haber: Pınar Karahan

CHP'li Mustafa Adıgüzel, sağlık sistemindeki sıkıntıları Adıyaman'daki bir örnek üzerinden anlatarak sosyal medyada da videosunu paylaştı. "Sağlıktaki çürüme ameliyatlarda dikiş ipine kadar vardı" diyen Adıgüzel, paylaşımında şunları söyledi: "Adıyaman'da bir apandisit ameliyatı, ameliyat ekibi çaresiz... 67 iplik tek tek denenirken, hasta masada bekliyor tabi. 68. iplik sağlam şükür... Bu da durumu tespit altına alan tutanaktır. Bu sağlık bakanı gelmiş geçmiş en başarısız sağlık bakanıdır. Ama dezenformasyonda ve sağlığın ticaretinde ise başarılıdır."

Adıgüzel'in paylaştığı videoda, sağlık çalışanlarının dikiş iplerini kontrol ettiği ve iplerin koptuğu görülüyor. Sağlık çalışanlarının "Sonra öyleydi böyleydi demesinler, iplerin hepsi çürük" sözleri duyuluyor.