50 yaş altındakilerde kanser neden artıyor? Genç nesilde kanser riski I Erken yaşta kanserin nedenleri I Kronik hastalıkların kansere etkisi

1990'lı yıllardan itibaren 50 yaş altındaki yetişkinlerde kanser teşhisinin artması araştırmacıları harekete geçiriyor. Peki, neden genç nesilde kanser riski arttı? Erken yaşta kanser hastalığına yakalanmanın nedenleri neler? Kronik hastalıklar kanseri tetikliyor mu? Brigham ve Kadın Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları çarpıcı...

Kanser hastalığının özellikle 1990'lı yıllardan itibaren gün geçtikçe artması ve yaş olarak daha erken dönemlerde görülmesi korkutuyor. Son yıllarda 50 yaşın altındakilerde daha fazla hastalığın teşhis edilmesi araştırmacıları da harekete geçiriyor. Son olarak, Brigham ve Kadın Hastanesi'nden araştırmacılar, Medimagazin'de yer alan bilgilere göre, literatürde ve çevrimiçi olarak mevcut verilerin kapsamlı analizlerini gerçekleştirdiler. Araştırma, meme, kolon, yemek borusu, böbrek, karaciğer ve pankreas kanserleri de dahil olmak üzere erken başlangıçlı kanserlerin (50 yaşından önce teşhis edilenler) insidansının çarpıcı biçimde arttığını ortaya koydu.

Nature Reviews Clinical Oncology'de yayınlanan ana sonuçlar şöyle:

50 yaş ve altı erişkinlerde teşhis edilen çeşitli organ kanserlerinin insidansı 1990'lı yıllardan bu yana dünyanın birçok yerinde artış gösteriyor.

Kanıtlar, bireysel maruziyetlerin spesifik etkileri büyük ölçüde bilinmemekle birlikte, erken yaşamda ve genç erişkinlikte risk faktörü maruziyetleri için etiyolojik bir rol olduğunu ortaya koyuyor.

Erken yaşam maruziyeti (diğer faktörlerin yanı sıra diyet, yaşam tarzı, obezite, çevresel maruziyetler ve mikrobiyom dahil), 20. yüzyılın ortalarından bu yana dünya çapında gözlemlenen değişken eğilimlerle önemli ölçüde değişti.

Erken başlangıçlı kanser salgını, genç ve gelecek nesillerde birçok kronik hastalığın gelişimindeki artan eğilimlerin bir tezahürü olabilir.

Elektronik sağlık kayıtlarını ve/veya erken yaşam biyonumune toplamayı kullanan ileriye dönük kohort çalışmaları, kanser de dahil olmak üzere gelecekteki birçok sağlık sonucuyla ilgili olarak erken yaşam faktörlerinin ayrıntılı olarak araştırılmasını sağlayacaktır.

Erken başlangıçlı kanser salgını hakkında farkındalığı artırmak ve erken yaşam ortamını iyileştirmek acil hedeflerimiz olmalıdır: bunların hem erken başlangıçlı hem de geç başlangıçlı kanserlerin yükünü azaltması muhtemeldir.