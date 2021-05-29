5 Yürüyüş Notu… ‘Yürümek Şifadır’

“Hiç kimse “4400 adım tartışması” bitince “düzenli yürüme alışkanlığı” meselesini rafa kaldıracağımı düşünmesin” diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yürüyüşün sağlığa faydası bakımından 5 önemli ‘yürüyüş notu’ paylaştı…

Yürümek Şifadır

Yürümeden olmaz ve şu prensip asla değişmez: Her gün düzenli besleneceğiz ve her gün düzenli yürüyeceğiz. Sağlığımızı korumak, güçlü kuvvetli kalmak, iyi yaşayıp iyi yaşlanmanın şefkatli kollarına sığınmak için de yürüme alışkanlığınızdan asla vazgeçmeyeceksiniz. İsterseniz gelin bugün bu güzel hafta sonuna başlarken yazımızın bir bölümünü yine “yürüme ve sağlık” ilişkisine ayıralım. Hazırsanız buyurun...

YÜRÜYÜŞ NOTU 1

KASLAR ÇALIŞIYOR

YÜRÜMENİN “gençleştirici etkisi” önce kaslarımızda başlıyor. Biz yürüdükçe kaslarımız güçleniyor, gençleşiyor. Bedenimizin yüzde 40'ını oluşturan kaslarımızın en az 3'te 2'si her yürüyüşte çalışmaya başlıyor. Ve bu çalışma sayesinde de kas hücrelerimizdeki yaşlı mitokondriler ölüyor, yerlerine eskisinden daha fazla, daha genç ve daha sağlıklı mitokondriler geliyor. Unutmayalım: Düzenli yürüyen birinin kaslarındaki mitokondri sayısı tembellerindekinden en az 2 kat daha fazla.

YÜRÜYÜŞ NOTU 2

KALP GÜÇLENİYOR

SİZ yürüdükçe sadece iskelet kaslarınız değil kalp kaslarınız da güçleniyor. Kalp kaslarınızdaki mitokondrilerin de sayıları artıyor. Neticede, kalbiniz daha verimli bir “emme basma tulumba” haline geliyor. Ayrıca kalbinizde yeni kılcal damarlar gelişiyor, kullanılmayan eski kılcal damarlar bile yeniden devreye giriyor. Neticede kalp hızınız düşüyor, iki kalp atışınız arasındaki zaman uzuyor. Bu da kalbinizin dinlenme zamanının uzaması, daha verimli çalışması anlamına geliyor.

YÜRÜYÜŞ NOTU 3

AYAKTA KAL HAYATTA KAL

DÜZENLİ yürüyüş “ihtiyarlamadan yaşlanma”nın bir numaralı destekçisi kabul ediliyor. Günlük yürüyüşler “Ayakta kal, hayatta kal!” prensibinin vazgeçilmez bir yol arkadaşı sayılıyor. Şunu da bir kenara not alın: Yaşınız ilerledikçe lokmalarınızı azaltmanız, adımlarınızı çoğaltmanız gerekiyor.

YÜRÜYÜŞ NOTU 4

BELLEĞİ DESTEKLİYOR

Yürüyüş belleğimizi de güçlendiriyor. Yeni ve orijinal fikir üretme yeteneğimizi hızlandırıyor. Araştırmalara göre, beynin “öğrenme, yeni bilgi üretme ve öğrenilenleri kaydetme” fonksiyonları yürüyüş yaparken beklenenden daha güçlü çalışıyor.

YÜRÜYÜŞ NOTU 5

HAREKET BEREKETTİR

ATALARIMIZ boşuna bize “İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR” ve “HAREKET BEREKETTİR” gibi unutulmaz öğütleri bırakmadılar. Bilelim ki “DİNLENMEK PASLANMAKTIR”. Unutmayalım ki “OTURMAK BEDENE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK FENALIKTIR”. Lütfen şu bilgiyi de bir kenara dikkatlice not edelim: “Sağlığımız nazlı bir kuş gibidir. Hassas, kırılgan ve alıngandır. Bu nazlı ve naif kuşun bir kanadını egzersiz, diğer kanadını beslenme oluşturur. Ve her kuş gibi ‘sağlık kuşu' da tek kanadıyla asla uçamaz. Uçsa bile uzun mesafeleri kat edip yol alamaz. Kısacası YÜRÜMEDEN OLMAZ!”

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.