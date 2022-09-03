40 milyon dolar ceza kesildi, ilaçlar piyasadan çekildi

Dünyaca ünlü ilaç firması Bayer, ABD'de iki farklı davada toplam 40 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

Firma, ilaçlarının kullanımı için hastane ve doktorlara komisyon vermekten ve bazı ilaçların güvenlik risklerini yeterince dikkate almamaktan suçlu bulundu.

ABD'de Alman ilaç şirketi Bayer'e yönelik yürütülen iki davada karar çıktı. Şirketin bazı ilaçlarının kullanımı için doktorlara komisyon verdiği ve ilaçların güvenlik risklerine dair yanlış bilgilendirme yaptığı tespit edildi ve toplamda 40 milyon dolar ceza ödemesine hükmedildi.

Şirket çalışanları ihbarıyla soruşturma açıldı

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Bayer hakkındaki soruşturma 2005 ve 2006 yıllarında iki çalışanının ihbarı ile başladı. Şirketin, iki ilacının kullanımı için doktor ve hastanelere komisyon ödediği ve prosedür dışı satışı teşvik ettiği iddia edildi. Yine şirket bu iki ilacın oluşturduğu güvenlik risklerini yeterince dikkate almamakla suçlandı.

Bahsi geçen ilaçlar piyasadan çekildi

Farklı bir ilaç için yine yan etkilerin yeterince önemsenmemesi sebebiyle soruşturma başlatıldı. Bahsi geçen ilaçlar piyasadan çekilirken mahkeme ve Bayer firması 40 milyon dolar ceza ödenmesi konusunda anlaştı.

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