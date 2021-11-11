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TIMETURK / SAĞLIK / 40 bin sağlık personeli ataması yarın başlıyor

40 bin sağlık personeli ataması yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. Başvurular 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak, kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

2 Saat Önce
2021-11-11 08:28:05
40 bin sağlık personeli ataması yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular 16 Kasım'da sona erecek

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası, "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin personel alımı yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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